"Astérix e o Grifo" chega às livrarias no dia 21

"Esta nova aventura de Astérix passa-se no território dos sármatas, um povo nómada que viveu a norte do Mar Negro entre o século VII a.C. e o século VI da nossa era. No livro mistura-se esta realidade com a fantasia, protagonizada pelo grifo. "O grifo no álbum é o animal sagrado do xamã e vem cristalizar um pouco a ignorância dos romanos e a forma fantasiosa como imaginam a fauna, num mundo para eles ainda largamente inexplorado. Mesmo dotado de corpo de leão e cabeça de águia, o grifo inicialmente não lhes parece mais improvável do que a girafa ou o rinoceronte. Mas à medida que avançam nos confins do Barbaricum, a dúvida vai assaltá-los. E se se tratasse na verdade de um poderoso deus da natureza? A sua mentalidade de conquistadores vai começar a enfraquecer. Sobretudo porque o Astérix e o Obélix vindos em socorro dos sármatas, não lhes vão facilitar a viagem", contou Jean-Yves Ferri.

O álbum vai ser publicado em 17 línguas e a primeira edição mundial será de cinco milhões de exemplares.