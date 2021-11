Talvez seja o livro mais inesperado desta época de Natal este que reúne as conversas entre o 44º presidente dos Estados Unidos e o músico Bruce Springsteen e que é catalogado tanto nos géneros de História dos EUA como no de Música. O próprio Obama disse sobre estes diálogos: "À primeira vista, Bruce e eu pouco temos em comum. Ele é um branco que vem de uma pequena povoação de New Jersey e eu um negro de origens mistas nascido no Hawai... ele é uma estrela do rock & roll e eu não sou assim tão cool". No entanto, Renegados; Nascidos nos EUA não é um objeto que se estranhe e ainda não se deu início à leitura e já o leitor acha a dupla uma parceria perfeita.

Na Introdução, o ex-presidente afirma que "as boas conversas não seguem um guião. Tal como uma boa música, estão repletas de surpresas, improvisos e desvios". E estas 304 páginas bem o demonstram quando um - Bruce - recorda os motins raciais em Ashbury Park e Obama quer saber como foram vividos; ou como Obama refere a sua adolescência: "A minha educação foi tão invulgar, tive de descortinar essas coisas. No Havai não houve motins. Não havia um outro lado da cidade onde os negros tinham de viver". Outro tópico que lhes importa é uma das formas de viver nos Estados Unidos: a estrada. "A América ainda parecia ser grande e a estrada parecia era plena de romantismo. Atravessava o país até à Califórnia...", conta Bruce, enquanto Obama conclui: "Lembro-me de olhar pelas janelas dos autocarros, dos comboios e de carro para quilómetros de milheirais, de deserto, de floresta, ou de montanhas, e pensar imagina aonde podes ir e, por arrasto podermos fazer o que quisermos e sermos quem quisermos, não é?"