As festas do Povo em Campo Maior regressaram. Veja imagens

As Festas do Povo em Campo Maior estão de regresso. Os festejos foram inaugurados oficialmente esta manhã, 08 de agosto. Há 11 anos que as cores dos festejos não alegravam a cidade, sendo a última edição realizada em 2015, com promoção da Associação das Festas do Povo de Campo Maior.A festividade tradicional foi reconhecida como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2021. Uma das marcas dos festejos é ter ‘engalanadas’ milhares de flores de papel nas ruas, das mais diversas cores e formatos, feitas à mão pela população. Cerca de 400 mil pessoas são esperadas até dia 16 de agosto.Veja imagens do fotojornalista António Carrapato, da agência Lusa..Badajoz quer reconhecer Rui Nabeiro como "filho adotivo" da cidade a título póstumo.CEO do Grupo Delta Cafés vê 2026 "muito mais tranquilo" e espera não ter aumentos no preço este ano