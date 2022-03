Artista Ana Aragão junta-se a projeto solidário para apoiar o povo ucraniano

A artista visual Ana Aragão criou uma série limitada de serigrafias, tendo por base a obra A dream we dream together. A série é constituída por 250 exemplares assinados e numerados.

As receitas da venda destas serigrafias revertem na totalidade para a Polish Red Cross e SOS Children Villages, duas associações que estão a ajudar crianças nas áreas afetadas pela guerra.

"Parte do meu trabalho é imaginar aquilo que não conheço, a outra parte construir utopias/distopias. Este é o momento de construir Utopias. A utopia de um território livre de ameaças, onde o colorido bairro "Comfort Town" se transforma na base da luminosa Catedral de Santa Sofia, o primeiro monumento ucraniano a entrar na lista do Património Mundial da UNESCO. Esta é uma imagem de luz e de paz, um manifesto pela resistência brava de todos aqueles que não se conseguem conformar perante tragédias humanas. Que todos os que fogem possam encontrar uma nova "comfort town", disse a artista sobre este projeto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As associações pedem apoio para conseguirem ajudar diretamente as crianças e as famílias afetadas pela guerra na Ucrânia.