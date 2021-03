Com mais de cinquenta anos de carreira, o músico Rão Kyao decidiu prestar tributo à mensagem e figura de Mahatma Gandhi. O novo trabalho, Um Português Homenageia Gandhi, começou com um desafio do governo indiano para reinterpretar uma canção que Gandhi ouvia muito.

Esse envolvimento levou Rão Kyao a redescobrir a figura e a criar a sua homenagem. Em conversa via Zoom, explica que não é um álbum de música indiana, mas sim um ponto de encontro na ligação entre Portugal e a Índia.



Está a lançar um trabalho de homenagem a Mahatma Gandhi. Sabendo da sua ligação de há muito à música indiana, porquê fazê-lo agora?

Há cerca de um ano, por ocasião dos 150 anos do nascimento do Mahatma Gandhi, o governo indiano lançou um desafio a 124 países para que um músico por país trabalhasse um tema que Gandhi ouvia muito, o Vaishnav Jan to Tene Kahiye. É um tema com uma mensagem espiritual de um autor do século XV que se tornou uma espécie de um hino para Gandhi. Em Portugal fui o selecionado, talvez pela minha ligação com a música indiana. Fizemos um arranjo em que tentei dar uma determinada característica que fosse distinta e aportuguesei o tema ao usar a guitarra portuguesa com uma certa cadência. A piada disto é que o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, manifestou nas redes sociais que gostou muito da minha interpretação. E isso tocou-me. E comecei a pesquisar e a ler ainda mais sobre Gandhi e decidi criar uma série de temas sobre as várias mensagens e alguns acontecimentos da sua vida. E daí nasceu o disco, que não é de música indiana mas tem em conta a ligação de Portugal com a Índia.