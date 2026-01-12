Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António Filipe Pimentel dirigiu os museus Grão Vasco, Nacional de Arte Antiga e Calouste Gulbenkian. Vai reformar-se, mas continuará como consultor deste último museu.
Cultura

António Filipe Pimentel: "O Museu Gulbenkian ganhou uma centralidade que não tinha na instituição. Essa foi a minha luta"

Diretor do Museu Calouste Gulbenkian há cinco anos, dará lugar a Xavier Salomon a 17 de janeiro. Historiador dirigiu o Museu Nacional de Arte Antiga entre 2010 e 2019 e a ele deve-se a recolha pública de fundos para compra da 'Adoração dos Magos' de Domingos Sequeira. Tem um livro escrito sobre este processo, com um “lado luminoso” e outro “sombrio”, e por isso diz que não o publica, para já.
Publicado a
