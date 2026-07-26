António Carlos Cortez vence Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho

António Carlos Cortez ganhou o Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho pelo livro O Fim da Educação, crise, crítica, ensino e utopia (2025), atribuído pela Associação Portuguesa de Crítico Literários (APCL). O autor é poeta, ensaísta, professor universitário e colunista do Diário de Notícias. De acordo com a agência Lusa, o júri sublinhou que o galardão "premeia não só a excelência e a pertinência deste livro", como "também o percurso intenso e importante que António Carlos Cortez tem desenvolvido como ensaísta e crítico literário ao longo dos últimos 25 anos".O júri deste prémio atribuído pela APCL desde 1984 - com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) - , foi constituído por José Cândido Oliveira Martins, da Universidade Católica (Braga), Margarida Braga Neves, da Universidade de Lisboa, e Paula Cristina Costa, da Universidade Nova de Lisboa.Atribuído por unanimidade, os três jurados destacaram no autor "o perfil de didático da literatura na sua constante militância pela educação em Portugal, pelo ensino da literatura, em particular".Uma "militância pela didática no ensino" que os jurados consideraram adequar-se "perfeitamente ao patrono deste prémio — Jacinto do Prado Coelho (1920-1984) — também ele, além de um ensaísta exímio, um pensador e defensor das boas práticas da didática no ensino da literatura".Em O Fim da Educação: crise, crítica, ensino e utopia, lançado em maio do ano passado pela editora Guerra & Paz, António Carlos Cortez reflete sobre o que considera ser a "falência" da educação e o empobrecimento do ensino em Portugal, marcado pelo facilitismo e ausência de pensamento crítico. Propõe como solução uma reforma educativa centrada na exigência e no rigor.A obra de António Carlos Cortez tem sido várias vezes premiada. Venceu o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes/APE (2018) pela antologia A Dor Concreta, o Prémio Literário Ruy Belo (2020) pelo livro Jaguar e o Prémio de Conto Portugal 2050 APE/Lab2050 (2023) pelo conto País real: um regresso..António Carlos Cortez. O poeta que fala alto.António Carlos Cortez vence Prémio de Conto Portugal 2050