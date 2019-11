Siza Vieira galardoado com Prémio Nacional de Arquitetura espanhol

O arquiteto português Álvaro Siza Vieira foi esta quinta-feira galardoado com o Prémio Nacional de Arquitetura 2019, anunciou o ministro espanhol do Fomento em funções, José Luís Ábalos, numa mensagem que publicou na rede social Twitter.

"Acabo de informar Álvaro Siza que foi galardoado com o Prémio Nacional de Arquitetura 2019. Um arquiteto português reconhecido mundialmente, que tanto tem contribuído para a arquitetura e as cidades espanholas", escreveu o ministro espanhol nas redes sociais.

A decisão de atribuir o prémio foi tomada durante o II Congresso Internacional "Arte, Cidade e Paisagem", que está a decorrer até sexta-feira na cidade espanhola de Cuenca e tem Portugal como país convidado. O Prémio Nacional de Arquitetura é um galardão atribuído anualmente pelo Governo de Espanha desde 1932.

Álvaro Siza Vieira nasceu em Matosinhos em 1933 e estudou Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do Porto entre 1949 e 1955. Em Espanha construiu, entre muitos outros edifícios, o Centro Meteorológico da Villa Olímpica de Barcelona, as casas de habitação social de Cádis, a Faculdade de Ciências da Informação de Santiago de Compostela, a Reitoria da Universidade de Alicante ou o edifício Zaida de Granada.

É autor de inúmeros outros projetos, entre os quais se destacam em Portugal as vivendas no Bairro da Malagueira em Évora, a Faculdade de Arquitetura do Porto, o Centro Paroquial de Marco de Canavezes, o Pavilhão de Portugal da Expo 98 em Lisboa, o Pavilhão de Portugal da Expo 2000 em Hannover (com Souto de Moura) e o Museu de Arte Contemporânea de Nápoles.

Da sua interminável lista de distinções destaca-se o Prémio de Arquitetura da Associação Internacional de Críticos de Arte (1982), o Prémio de Arquitetura da Associação dos Arquitetos Portugueses (1987), a Medalha de Ouro de Arquitetura do Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos de Espanha (1988), o Prémio Mies van der Rohe (1988) e Prémio Pritzker, da Fundação Hyatt, pelo projeto de renovação na zona do Chiado, em Lisboa (1992).

Marcelo elogia "reconhecimento internacional notável"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já felicitou o arquiteto Álvaro Siza Vieira por este prémio, considerando que o seu trabalho lhe vale um "reconhecimento internacional notável".

"Felicito o arquiteto Álvaro Siza Vieira pelo Prémio Nacional de Arquitetura 2019 de Espanha, atribuído pela primeira vez a um arquiteto português, por diversas obras empreendidas em várias cidades espanholas", refere uma mensagem divulgada no site oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa salienta que com mais esta distinção atribuída pelo governo de Espanha, Siza Vieira consegue alcançar "uma impressionante soma de prémios e distinções ao longo de várias décadas". "A sua forma de repensar as cidades, a intervenção na mudança e modernização dos espaços urbanos, o harmonioso equilíbrio entre a criação radical e a paisagem natural valeram a Siza Vieira um reconhecimento internacional notável", frisa o chefe de Estado, considerando que o arquiteto é um "motivo de inquestionável orgulho para todos os portugueses".