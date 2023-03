Aldeias do Xisto participam no Projeto Entre Serras

Aldeias do Xisto

Entre 2023 e 2026, as Aldeias do Xisto vão receber residências artísticas e workshops integrados na candidatura do Projeto Entre Serras (PES) ao programa Europa Criativa.

Com o mote "Habitar e mover-se em territórios de montanha", a proposta do PES parte da experiência local e interliga a teoria, a história e práticas sensíveis. A candidatura junta parceiros de Portugal, Espanha e França, questionando a relação entre o olhar e a vivência da paisagem.

O projeto dirige-se a artistas, cientistas, residentes locais e forasteiros, que poderão desfrutar de caminhadas, residências artísticas, um dispositivo de arquivo e visualização, debates e exposições.

Esta não é a primeira vez que as Aldeias do Xisto trabalham com o PES - desde 2019 têm vindo a ser desenvolvidos projetos neste âmbito. Europa Criativa é o programa da União Europeia que apoia os setores cultural e criativo, tendo como objetivos salvaguardar, desenvolver e promover o património e a diversidade cultural e linguística da Europa e aumentar a competitividade e o potencial económico dos setores culturais e criativos.