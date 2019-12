Aerosmith comemoram 50 anos com concerto em Portugal

É no dia 6 de julho que a digressão europeia dos Aerosmith vai passar por Portugal. A banda norte-americana vai subir ao palco do Altice Arena, em Lisboa, e os bilhetes estão à venda a partir de 13 de dezembro, confirmou esta sexta-feira a promotora Everything is New. Em 2017, Steven Tyler e companhia já tinham estado no nosso país com a tournée Aero-Vederci Baby! com um concerto na mesma sala.

A banda comemora 50 anos de carreira com uma digressão europeia em 2020, que arranca a 13 de junho em Milão, Itália, no iDays Festival. Os Aerosmith passam depois pela Suíça, Bélgica, República Checa, França, Espanha, Portugal, Áustria, Polónia, Reino Unido, Hungria, Dinamarca e por fim Alemanha, com a última atuação a 27 de julho.

Com mais de 150 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, os Aerosmith têm no currículo inúmeros prémios ao longo de cinco décadas, incluindo quatro Grammy, oito American Music Awards, seis Billboard e 12 MTV Video Music Awards, além da presença no Rock and Rol Hall of Fame.

Um percurso recheado de sucessos da banda composta por Steven Tyler (vocalista), Joe Perry (guitarra), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (baixo) e Joey Kramer (bateria), que em janeiro é homenageada pela Recording Academy, com o prémio Pessoa do Ano MusiCares, atribuído pela Academia das Artes de Gravação e Ciência.

Além dos vários êxitos que marcam várias gerações, como Walk This Way, Dream On, os Aerosmith foram a única banda rock a entrar em primeiro na tabela Billboard Hot 100, com o lançamento do tema I Don"t Want to Miss a Thing. São também o grupo americano com mais álbuns de ouro e mais certificados.

Steven Tyler e companhia decidiram comemorar os 50 anos de carreira junto dos fãs europeus, depois dos concertos da residência em Las Vegas, Aerosmith: Deuces are Wild , que teve início a 6 de abril de 2019 e continua até 4 de junho de 2020.

O preço dos bilhetes no Altice Arena para aquele que será o quarto concerto dos Aerosmith em Portugal vão desde os 59 até aos 95 euros.