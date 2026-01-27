Adeus António Chainho. O silêncio da guitarra portuguesa no tributo ao Mestre
Gerardo Santos
Cultura

Adeus António Chainho. O silêncio da guitarra portuguesa no tributo ao Mestre

António Chainho morreu no dia em que completou 88 anos. O guitarrista é lembrado pelos músicos Camané, Mário Pacheco, Marta Pereira da Costa e Miguel Araújo que contaram como foi trabalhar com ele.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
musica
Fado
António Chainho
Guitarra portuguesa
guitarrista

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt