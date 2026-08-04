"Acumulam-se as reclamações" devido ao caos na saída do concerto de David Guetta no Parque Papa Francisco

O caos na saída do concerto de David Guetta, que decorreu este domingo, 2 de agosto, no Parque Papa Francisco, em Loures, continua a gerar uma forte onda de insatisfação. No Portal da Queixa "acumulam-se as reclamações", revela a entidade num comunicado enviado às redações. O espetáculo do DJ e produtor musical francês, que contou com mais de 35 mil pessoas, terminou com milhares de espectadores retidos durante longos períodos à saída, "num cenário descrito por vários participantes como caótico e desorganizado".Segundo os relatos narrados pelo Portal da Queixa, "houve quem tenha esperado mais de uma hora e meia para conseguir abandonar o recinto, num ambiente marcado por congestionamento, falta de orientação e segurança".Uma queixosa, Cátia Silva, denunciou “problemas na evacuação após concerto e falta de segurança na saída”, descrevendo dificuldades graves na circulação e ausência de apoio no momento crítico de dispersão do público. Outra, Teresa Silva, referiu “graves falhas de organização, acessibilidade e assistência" e sublinhou a ausência de condições adequadas para garantir uma saída segura e eficiente dos milhares de participantes.Foram anda reportados no Portal da Queixa problemas associados à aquisição de bilhetes, como não receção do ingresso após pagamento efetuado.Vários espetadores têm ainda documentado o caos vivido à saída do evento através das redes sociais..O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem Ratos de Porão, David Guetta e orquestra de cumbia