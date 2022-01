Je Reviens de Loin, peça de Claudine Galea é a base deste texto, mas sente-se uma vontade de tirar o "teatro" do texto. Seja como for, antes do filme, nunca ninguém a tinha encenado...

A peça não está escrita como uma peça. Foi talvez por isso que me apeteceu adaptá-la. Conhecia-a porque um amigo queria levá-la à cena mas depois desistiu e eu fiquei com ela. Descobri um texto que jogava muito com a questão da coreografia, das vozes interiores e das sobreposições. Por vezes, tem também personagens que brotam de um rumor pudico e com uma coerência poética. Enfim, tem qualquer coisa de Sarah Kane ou, se calhar, Virginia Woolf transformada por Sarah Kane. Chorei muito quando li esta peça. Podemos pensar que é sobre uma mulher que parte para imaginar que os seus ficaram. Ou seja, a Claudine criou uma inversão.

Uma espécie de A Vida Sonhada dos Mortos...

É isso mesmo. A peça era exatamente assim.