'À Espera dos Bárbaros'. Um chá amargo no deserto

Um Johnny Depp de óculos de sol extravagantes como coronel do Império Britânico? Já o vimos brilhar de muitas maneiras, mas esta não é personagem que vá ficar na memória. Pela simples razão de que À Espera dos Bárbaros não é o filme adequado para explorar a caricatura de um vilão, sendo a isso que o ator se presta enquanto oficial pedante e frio que visita um posto do império no deserto gerido por um magistrado (Mark Rylance) demasiado ingénuo para o seu gosto - e a quem terá de explicar que os "bárbaros" se preparam para atacar o regime, mesmo que este não veja indícios de tal conspiração, ou sequer inimigos entre os habitantes locais.

Baseado no romance homónimo do Nobel J.M. Coetzee e realizado por Ciro Guerra, que nos deu expressivos territórios mágicos com O Abraço da Serpente e Pássaros de Verão, esta fábula em jeito de chá amargo no deserto não tem muito para mexer connosco. É certo que à medida que avança, com o decorrer das estações, o fôlego da paisagem e a figura de uma mulher que refresca a narrativa dominada pela perspetiva da invasão (ironia da qual não se tira suficiente proveito, já que estamos a falar do ponto de vista dos colonos), À Espera dos Bárbaros vai-se parecendo mais com um filme do realizador colombiano, mas nunca atinge um ponto de comoção. Fica-se no ramerrame da beleza contida dos enquadramentos, e estes perdem vida e cor a todo o instante com diálogos que só servem para demonstrar o abuso de poder e a brutalidade dos oficiais, sem mais camadas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Até Robert Pattinson, ator que cresceu a olhos vistos em respeitabilidade, se junta aos brutos de farda. E se tem a sua graça ver Depp, Rylance e Pattinson reunidos num par de cenas, não há batimento cardíaco que as sustente. O registo da língua inglesa não é, definitivamente, a praia de Ciro Guerra. Nem o deserto ideal...