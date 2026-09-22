Marlen Haushofer (1920 - 1970)
Marlen Haushofer (1920 - 1970)FOTO: Direitos reservados
Cultura

A escrita dos pensamentos ocultos

Marlen Haushofer reaparece entre nós com 'Matamos Stella e Outros Contos': uma admirável coleção de textos marcados pela tensão entre escolher viver e não desistir de pensar.
João Lopes
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Marlen Haushofer
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