Criado pela Sony e com o toque Lin-Manuel Miranda, a Disney volta a apostar na marca latina com este Encanto, a história da família Madrigal, uma animação na qual se aborda os temas da família e das vocações com o imaginário da Colômbia profunda e de todo o folclore latino. Claro está que Lin-Manuel Miranda foi de novo chamado para a contribuição musical - é o homem do momento depois da aclamação da Broadway e de apostas no cinema como Hamilton e o recente Ao Ritmo de Washington Heights, sendo que a Netflix acabou de lançar a sua estreia na cadeira de realizador, Tick, Tick...Boom!, musical desenvolto e destinado à temporada dos prémios.