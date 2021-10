Há mais de 150 anos que o mistério das cartas rasuradas de Maria Antonieta alimentava a curiosidade de historiadores e investigadores. Agora, o Centro francês de Investigação da Conservação de bens culturais (CRC) acaba de dar resposta a uma grande parte da incógnita, num artigo, publicado no início do mês, na revista científica Science Advances.

No texto, os responsáveis da investigação relatam como os Arquivos Nacionais de França lhes apresentaram o desafio, pela primeira vez, há cerca de sete anos. Sobre a mesa, quinze cartas escritas por Maria Antonieta e o conde sueco Axel de Fersen, entre julho de 1791 e agosto de 1792, quando a monarca já se encontrava detida no palácio parisino das Tulherias, depois da precipitada fuga de Versalhes e quando qualquer comunicação com o exterior era arriscada e muito limitada. Em todas as missivas, vários parágrafos ou linhas tinham sido rasuradas ou intencionalmente modificadas por um misterioso censor. Foi assim que estas cartas chegaram às mãos do Estado quando este adquiriu a correspondência do conde sueco, incluída num lote de sessenta documentos vendidos por um dos descendentes do aristocrata nos anos 80 do século passado.