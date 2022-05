A cidade, a música e o tempo: ciclo de oito concertos em Coimbra

De 5 a 8 de maio Coimbra vai encher-se de música. O Ciclo de Concertos de Coimbra volta com público para esta edição com tema "A cidade, a música e o tempo".

O Ciclo vai ter oito concertos que irão acontecer em quatro locais emblemáticos de Coimbra: Conservatório de Música de Coimbra, Igreja da Misericórdia, Igreja do Colégio da Trindade (Casa da Jurisprudência), Convento São Francisco.

"Tivemos dois anos completamente parados, o festival aconteceu mas o público não pode ter a experiência que é normal ter num concerto. Queremos também ir ao reencontro com este público que está há muito tempo sem esta sensação", afirmou Tiago Nunes, diretor artístico do Ciclo de Concertos de Coimbra e Fundador da Associação CulturXis, numa conversa com o DN.

O evento é coorganizado pela Associação Culturxis e Orquestra de Sopros de Coimbra com o Alto Patrocínio do Presidente da República e financiado pela DGArtes e Câmara Municipal de Coimbra.

O Ciclo de Concertos acontece depois do Fórum Saber Ouvir, com três tertúlias no Museu Nacional Machado de Castro entre 27 e 29 de abril.

Segundo Tiago Nunes, o mote do Ciclo de Concertos - "A cidade, a música e o tempo" - foi escolhido devido à "programação ser espalhada por vários espaços da cidade (Cidade), levar a Coimbra grandes obras do repertório clássico que já não acontecem na cidade há vários anos (Música) e pelo reencontro com o público ao fim destes 2 anos de pandemia (Tempo)", explicou.

No primeiro dia do ciclo de concertos, 5 Maio, começa com um concerto de Pavel Gomziakov & Adriano Jordão, seguidos de Arpeggione de Schubert e obras de Liszt para violoncelo e piano no Conservatório de Música de Coimbra. No dia 6 de maio também no Conservatório de Música de Coimbra, Gülsin Onay com Obras de Haydn, Mendelssohn e Chopin vão atuar.

O dia 7 maio conta com as atuações na parte da manhã de Jorge e Joana Ly e Sonatas para Violino e Piano de C.Franck e G.Fauré na Igreja da Misericórdia. Da parte da tarde no mesmo local, Zoran Imsirovic com a última sonata de Schubert, Obras de R.Schumann e F.Schubert fazem parte da programação. O Conservatório de Música de Coimbra a partir das 21h30 vai ter um concerto para Piano n.º 2 de Rachmaninoff e a Orquestra Sinfónica do Algarve e Leonardo Hilsdorf.

O último dia do ciclo de concertos, dia 8 maio, começa com Pedro e o Lobo, de Sergei Prokofiev e Orquestra Arco Ribeirinho na Igreja do Colégio da Trindade (Casa da Jurisprudência). No mesmo local, vão atuar Rodrigo Teixeira e Integral dos estudos de Chopin e Recital de Talento Emergente. Para terminar o dia, os últimos concertos Rhapsody in Blue de Gershwin e música contemporânea dos EUA e a Orquestra de Sopros de Coimbra, Coros da Região Centro com o solista Vasco Dantas vão acontecer no Convento São Francisco.

Os únicos concertos com bilheteira são três: o dia 6 de maio no Conservatório de Música de Coimbra, o dia 7 de maio às 21h30 no Conservatório de Música de Coimbra e o concerto de encerramento no dia 8 de maio. O valor destes bilhetes varia entre 5 e 10 euros.