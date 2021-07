'A Cada Passo Teu': o thriller a precisar de terapia

Em 2018, Vaughn Stein realizou Terminal, com Margot Robbie, que podemos definir como um malogrado exercício noir. Mas se nesse primeiro filme (a que se seguiu O Legado, outro thriller dispensável) o infortúnio estava na overdose de estilo que alardeava, o problema de A Cada Passo Teu começa no ADN do argumento de David Murray, que inclusive levou tempo a chegar ao grande ecrã: foi anunciado em 2012 como um projeto de Rob Reiner, logo aí assumindo afinidades com o Cape Fear de Scorsese, e tendo como protagonistas masculinos Harrison Ford e Zac Efron, em 2019 definiu-se um novo elenco e realizadora, Christine Jeffs, e pouco depois esta acabou por desistir, sendo substituída por Stein.

A história mal-amanhada contempla um psiquiatra (Casey Affleck) que dá uma palestra a relatar o sucesso do estudo de caso de uma jovem paciente com quem mudou o seu método de terapia. Esse método consiste, tão-só, numa quebra dos códigos de formalidade por parte do profissional, que partilha detalhes da própria vida para desenvolver a empatia, com evidentes melhorias no quadro clínico. A coisa corre tão bem que a paciente deixa de estar dependente de medicação. Mas bastam umas horas para tudo se inverter: a rapariga suicida-se e o irmão dela (Sam Claflin) introduz-se habilmente na elegante casa do médico, aproximando-se demasiado da sua mulher e da filha...

O que se segue é tão previsível quanto penoso. Claflin, mais cabotino do que nunca, torna-se um vilão ridículo com toque burguês, acompanhado de uma omnipresente musiquinha, e Affleck, fora do seu elemento indie, está completamente perdido numa suposta atmosfera de thriller psicológico que arranha com desespero referências do género dos anos 1990, enquanto tenta manter a postura com um certo verniz doméstico de classe média alta. O filme é deste ano e já parece datado.