À beira do amadorismo

Com a sua figura imponente e os traços dramáticos do rosto e da pose, Fares Fares "ofereceu" a si próprio aquela que seria a personagem "pivot" da história que se conta em Um Dia e Meio. Assim, ele é o polícia que enfrenta a situação, insólita e perturbante, de um homem que, na sequência da rutura do seu casamento, rapta a ex-mulher para que ela o conduza à filha de ambos... As coisas complicam-se quando o agressor (sempre com uma pistola ameaçadora), a mulher e o próprio polícia viajam a caminho de um destino cada vez mais improvável...