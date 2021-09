7 dias, 7 propostas por Cifrão

1. Série

Love, Death & Robots

Duas temporadas

Netflix

Domingo, 26 de setembro

Love, Death & Robots é uma série de curtas-metragens de animação no género de ficção científica a não perder, especialmente o Zima Blue, da primeira temporada É uma das coisas mais interessantes e também um desafio da Netflix. É bom ver este experimentalismo!

2.Dançar

Arcade Dance Center

Escola de dança em Benfica

Segunda, 27 de setembro

Para quem quer aprender a dançar esta é a escola de referência de street dance, para todas as idades, com os melhores professores. É um hub criativo que, além dos diversos géneros de dança, é um espaço de música, artes plásticas, audiovisuais e terapias integrativas. É um projeto para o qual me tenho empenhado muito e há muito que queria ver nascer!

A partir do dia 1 de setembro, iniciamos a nova temporada 2021-2022.

3. Livro

A arte da performance

Roselee Goldberg

Editado pela Orfeu Negro

Terça, 28 de setembro

Do futurismo ao presente, uma visão do percurso da arte da performance. Um manual muito representativo editado pela Orfeu Negro. É um livro fundamental sobre as artes performativas e a cultura contemporânea, uma espécie de bíblia para quem trabalha com o corpo.

4. Disco

MF Doom

Operatiom: Doomsday

Quarta, 29 de setembro



Para mim, este é o Santo Graal dos álbuns de hip hop. Desde o instrumental samplado de antigos desenhos animados dos Fantastic Four até à incrível escrita de Daniel Dumile. Intemporal, um dos melhores de sempre; um disco essencial, ao qual volto sempre!

5. Filme

Anima

Thom Yorke e Paul Thomas Anderson

Netflix

Quinta, 30 de setembro



Uma curta-metragem realizada por Paul Thomas Anderson protagonizada por Thom Yorke e brilhantemente coreografada por Damien Jalet. O Damian e o Thom já tinham trabalhado juntos anteriormente no filme Suspiria. Achei hipnótico! O desempenho do Thom é impressionante porque ele alinha em tudo. Na dança, na representação, na comédia... E, quanto à dança, surpreendeu-me porque conseguiu acompanhar os bailarinos profissionais.

6. Festival

Iminente 2021

Decorre até 10 de outubro

Matinha, Lisboa

Sexta, 1 de outubro



Está de volta a Lisboa um dos festivais mais interessantes do nosso país e mal posso esperar por poder voltar a ver um concerto ao vivo, ver uma boa roda de break dance ou uma das exposições que estarão patentes. O Iminente, que começa no dia 7 de outubro, é o festival que melhor celebra a cultura urbana! Gosto deste festival pelo ecletismo, pela preocupação com a cultura urbana e pela elevação dos artistas nacionais.

7. Cultura

Espaço recreativo

Rua do Açúcar, Marvila

Sábado, 2 de outubro



Espaço de concertos e muito mais, em Marvila, que deve ser visitado! É o antigo Anjos 70, que depois de um período conturbado para a cultura, em que ficaram sem espaço, mudaram de localização. O Núcleo é um espaço recreativo e cultural inclusivo, democrático e de resistência. Começa a ter uma programação interessante, com concertos, DJ set, jam sessions, entre outros.

Escolhas pelo bailarino, coreógrafo e empresário Cifrão