7 dias, 7 propostas pela artista Carolina Piteira

1. Série

Emília

Domingo, 23 de julho

Realizada por Filipa Amaro, a série conta-nos a história de Emília, uma jovem com sonhos de grandeza e um medo paralisante de falhar. Com talento nacional promissor e uma narrativa muito relacionável, esta série tem feito parte das minhas noites de fim de semana, disponível na plataforma RTPplay.

2.Festival

So!Prata, Lisboa

Segunda-feira, 24 de julho

Este que é um dos mais recentes parques da cidade convida a um passeio à beira-rio no fim do dia. Até dia 30 de setembro, estão também expostas obras de street artists da galeria Underdogs, parte do festival So!Prata, pelo que é a altura ideal para uma visita.

3. Exposição I

Know your Place

Terça-feira, 25 de julho

Para terça-feira, convido-vos a visitarem a minha exposição Know your place, na Rua Nova do Almada nº 48. As obras apresentam uma reflexão sobre o peso das expectativas e responsabilidades que as mulheres carregam. Ao longo da narrativa estes pesos tornam-se leves, expressando uma ideia de libertação, que revela a esperança de um novo começo.

4. Festival

Festival ao Largo

Quarta-feira, 26 de Julho

Bem no centro da cidade, o Festival ao Largo traz todos os anos programas interessantes e gratuitos de música clássica ao público em geral. Tento sempre ir pelo menos a um evento e destaco para esta quarta-feira o espetáculo de dança contemporânea Sad Case, que encerra o festival.

5. Teatro

Todas as Coisas Maravilhosas

Quinta-feira 27 de julho

Para este dia - ou para uma próxima data até setembro - recomendo a peça/monólogo Todas As Coisas Maravilhosas, interpretado por Ivo Canelas. A peça acompanha uma criança que vai escrevendo uma lista de coisas maravilhosas à medida que cresce para ajudar a mãe a recuperar de uma depressão. Vou com imensa curiosidade não só pelo tema, mas também pelo extraordinário Ivo.

6. Exposição

10 anos de Museu Júlio Pomar

Sexta-feira, 28 de Julho

Júlio Pomar é um dos artistas portugueses que mais me inspira, e a nova exposição do Atelier-Museu é a desculpa perfeita para revisitar a sua obra. A exposição celebra os 10 anos de abertura do museu com uma retrospetiva abrangente da extensa obra de Pomar, contando ainda com desenhos inéditos dos blocos de infância do artista. Perto do AMJP fica o restaurante Água pela Barba, um restaurante que me surpreende sempre pela positiva.

7.Concerto

Benjamim

Sábado 29 de Julho

Uma visita ao Castelo de São Jorge já vale a pena pela vista, mas com música ao vivo é imperdível. Toda a programação do Pôr do Sol no Castelo está muito bem conseguida, mas o meu destaque vai para o concerto de Benjamim, no sábado. A música surpreendente combina perfeitamente com um fim de tarde de verão.

filipe.gil@dn.pt