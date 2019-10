Óleo de Banksy com chimpanzés na Câmara dos Comuns bate recorde

De acordo com a leiloeira Sotheby's, que levou a obra à praça, o quadro a óleo foi pintado em 2009 e "oferece uma visão premonitória da cada vez mais tumultuosa vida política, no Reino Unido contemporâneo". No quadro, que tem a dimensão de 4,20 por 2,50 metros, todas as bancadas da Câmara dos Comuns estão ocupadas por primatas, assim como a galeria do público, simulando o instantâneo de um debate.

O preço final do quadro superou as expectativas, que o colocavam entre 1,5 milhões e dois milhões de libras (de 1,69 milhões a 2,25 milhões de euros).

Banksy expôs pela primeira vez esta obra a numa exposição em Bristol, em 2009, tendo mobilizado 300 mil visitantes. Numa primeira fase, a obra teve por título Question Time ("Sessão de perguntas"), numa alusão ao debate semanal com o Governo britânico, nos Comuns. Mais tarde, o artista alterou o título para Parliament devolved, algo como "Parlamento transferido".

O atual proprietário do quadro adquiriu-o a Banksy, em 2011, segundo a Sotheby's.

Na conta oficial de Banksy no Instagram, após o leilão, apareceu uma mensagem de lamento do artista, por já não ser o dono da obra: "Preço recorde para pintura de Banksy estabelecido esta noite, em leilão. É uma pena já não a ter." Banksy publicou ainda uma citação do crítico de arte Robert Hughes que critica o facto de, atualmente, o valor das obras de arte se resumir cada vez mais ao seu valor monetário (porque alguém quer ser seu proprietário) em vez do seu verdadeiro valor, que é fazerem-nos pensar.

Keep It Spotless, vendida em 2008 pela Sotheby's, em Nova Iorque, era a obra de Banksy a atingir o valor mais alto em leilão, até agora, ao ser vendida por 1,87 milhão de dólares (1,7 milhões de euros, ao câmbio atual).

No ano passado, a pintura a 'spray' Rapariga com balão vermelho, um dos trabalhos mais conhecidos de Banksy, autodestruiu-se depois de ter sido leiloada por mais de um milhão de libras (1,2 milhões de euros).

Banksy, cuja identidade permanece desconhecida, distinguiu-se pelos seus 'graffiti' em 'stencil' que começaram a surgir em Bristol, no final dos anos de 1990.