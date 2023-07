Morreu a cantora Sinead O'Connor. Tinha 56 anos

A cantora Sinead O'Connor morreu na terça-feira aos 56 anos, avança o jornal Irish Times. A cantora irlandesa ganhou fama internacional na década de 1990, com o hit Nothing Compares 2 U, de Prince. O diário irlandês não dá mais qualquer informação sobre as circunstâncias da morte.

A família, entretanto, já confirmou a morte da cantora. "É com muita tristeza que anunciamos o falecimento de nossa querida Sinéad. A família e amigos estão devastados e pediram privacidade neste momento tão difícil", pode ler-se num comunicado partilhado na televisão pública irlandesa.

A artista tinha perdido o filho, Shane O'Connor, de 17 anos, no ano passado - foi encontrado morto na cidade de Wicklow, na Irlanda. Na ocasião, através Twitter, a cantora declarou que Shane "decidiu encerrar a sua luta terrena" e ameaçou processar o hospital onde o rapaz, que lutava contra uma depressão, estava internado. Shane é filho da cantora com o cantor folk Donal Lunny.

A artista lançou 10 álbuns de estúdio, e a música Nothing Compares 2 U foi eleita o single número um do mundo em 1990 pelo Billboard Music Awards.

Nascida em Dubiln em 1966, O'Connor mudou de nome em 2017 para Magda Davitt. No ano seguinte converteu-se ao islamismo, mudando uma vez mais de nome, desta vez para Shuhada' Sadaqat. Todavia, continuou a gravar músicas e a apresentar-se com o seu nome de nascimento.

Destacou-se pela voz doce, e ao mesmo tempo rebelde, e cabeça raspada, a sua marca registada por muitos anos. Estreou-se na música em 1987, com o álbum The Lion and the Cobra, dedicado à mãe que falecera pouco tempo antes.