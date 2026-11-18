Voyager 1 atinge outro marco histórico: mais de 49 anos após o lançamento está a um dia-luz da Terra
A sonda Voyager 1, lançada em 1977, atingiu esta quarta-feira mais um marco histórico: está a um dia-luz de distância da Terra, sendo o primeiro objetivo fabricado pelos seres humanos a chegar tão longe. Mas será preciso esperar por quinta-feira para ter a confirmação oficial.
As previsões eram que a Voyager ultrapassasse a barreira histórica do dia-luz às 10h16 desta quarta-feira (18 de novembro). Nesse momento, ia estar a 25,902 mil milhões de quilómetros de distância -- que é a distância que a luz demora a percorrer 24 horas.
A sonda está atualmente 173 vezes mais distante da Terra do que o Sol.
"Se quiserem dizer 'olá' à Voyager, enviam a vossa mensagem, vão para casa e esperam dois dias até receber, finalmente, uma resposta", disse a gestora do projeto Voyager no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, Suzanne Dodd.
"A Voyager 1 será o primeiro objeto construído pelo ser humano a atingir esta distância da Terra, acrescentando-se a uma longa lista de feitos inéditos históricos da missão. A Voyager 1 e a sua gémea, a Voyager 2, são as únicas naves espaciais que operaram fora da heliosfera — a bolha protetora de partículas e campos magnéticos gerada pelo Sol", escreveu a NASA no seu site.
Na teoria, serão precisos mais 17600 anos para a sonda que foi lançada a 5 de setembro de 1977 a partir do Cabo Canaveral, na Florida, ficar a um ano-luz de distância.
Uma porta-voz da NASA explicou à agência EFE que a sonda "sobreviveu a quase cinco décadas e percorreu uma distância equivalente a um dia-luz, graças a um projeto robusto e a uma gestão energética cuidada".
Os seus geradores termoelétricos "convertem o calor do plutónio em eletricidade", e um raro alinhamento planetário na década de 1970 permitiu-lhe aproveitar a gravidade de Júpiter e Saturno para se impulsionar em direção ao espaço interestelar.
Apesar de problemas esporádicos, típicos da idade avançada, a Voyager 1 e a sua gémea, a Voyager 2 (que na realidade foi lançada duas semanas mais cedo), continuam a enviar dados científicos e de engenharia enquanto avançam a grande velocidade em direção a diferentes pontos do espaço, a 61 mil km/h.
A Voyager 2 só atingirá a marca de um dia-luz em 2035.