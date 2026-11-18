A sonda está atualmente 173 vezes mais distante da Terra do que o Sol.

"Se quiserem dizer 'olá' à Voyager, enviam a vossa mensagem, vão para casa e esperam dois dias até receber, finalmente, uma resposta", disse a gestora do projeto Voyager no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, Suzanne Dodd.

"A Voyager 1 será o primeiro objeto construído pelo ser humano a atingir esta distância da Terra, acrescentando-se a uma longa lista de feitos inéditos históricos da missão. A Voyager 1 e a sua gémea, a Voyager 2, são as únicas naves espaciais que operaram fora da heliosfera — a bolha protetora de partículas e campos magnéticos gerada pelo Sol", escreveu a NASA no seu site.

Na teoria, serão precisos mais 17600 anos para a sonda que foi lançada a 5 de setembro de 1977 a partir do Cabo Canaveral, na Florida, ficar a um ano-luz de distância.

Uma porta-voz da NASA explicou à agência EFE que a sonda "sobreviveu a quase cinco décadas e percorreu uma distância equivalente a um dia-luz, graças a um projeto robusto e a uma gestão energética cuidada".

Os seus geradores termoelétricos "convertem o calor do plutónio em eletricidade", e um raro alinhamento planetário na década de 1970 permitiu-lhe aproveitar a gravidade de Júpiter e Saturno para se impulsionar em direção ao espaço interestelar.

Apesar de problemas esporádicos, típicos da idade avançada, a Voyager 1 e a sua gémea, a Voyager 2 (que na realidade foi lançada duas semanas mais cedo), continuam a enviar dados científicos e de engenharia enquanto avançam a grande velocidade em direção a diferentes pontos do espaço, a 61 mil km/h.

A Voyager 2 só atingirá a marca de um dia-luz em 2035.