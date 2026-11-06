Sondagem indica que europeus querem combater alterações climáticas mas não a todo o custo

A maioria de cidadãos de seis países europeus acreditam que as alterações climáticas existem e têm de ser combatidas, mas não a todo o custo, explica uma sondagem realizada pela empresa YouGov, citada pelo jornal britânico The Guardian.

A sondagem envolveu 8891 adultos distribuídos pelo Reino Unido, Dinamarca, França, Alemanha, Itália e Espanha e foi feita na antecipação da cimeira da COP31, que vai decorrer na Turquia e organizada pela Austrália.

Em todos os países, a maioria dos inquiridos concordou que todos os países deviam trabalhar em conjunto e partilhar as responsabilidades do combate às alterações climáticas, com percentagens dos 69% aos 75%.

E, com maiorias ainda maiores, os cidadãos destes seis países concordam que o combate será mais eficaz se os países fizerem esse trabalho em conjunto, estando a falar de percentagens dos 79% a 87% em cada um dos seis países.

Excluindo o Reino Unido, os inquiridos de países da União Europeia também partilham do sentimento de que a ação climática deve ser decidida por Bruxelas -- embora com percentagens menores, especialmente em França, onde apenas 50% está a favor, menos 14 pontos percentuais que em Espanha (64%).

A maioria dos cidadãos inquiridos também está preocupado com a crise climática, incluindo entre 23% a 42% que se encontram "muito preocupados". Mas em termos das medidas que podem ser tomadas para combater, as preferidas foram as que menos afetavam diretamente a vida das pessoas.

Enquanto medidas como proibir plásticos de uso único, plantar mais árvores e taxar grandes emissores eram preferidos pelos inquiridos, medidas como aumentar os impostos sobre os combustíveis, taxar viagens de avião, comer menos carne e laticínios ou proibir o fabrico de carros a gasolina ou a gasóleo. Só em Itália é que os inquiridos estão mais favoráveis a comer menos carne e peixe, lê-se.

E, quando questionados sobre que passos estavam preparados para fazer, os inquiridos preferiram plantar plantas num espaço da sua casa ou comer mais fruta da época a pagar mais por voos ou a cortar totalmente com a carne e os laticínios.