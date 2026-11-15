O projeto da Caltech tem financiaento da DARPA.
O projeto da Caltech tem financiaento da DARPA.YouTube/Caltech
Ciência

Robô constrói estrutura no espaço de forma totalmente autónoma pela primeira vez

Sistema desenvolvido pelo Caltech e financiado pela agência DARPA montou parte de uma antena em órbita sem intervenção humana. Abre-se caminho à construção de megainfraestruturas espaciais.
Ricardo Simões Ferreira
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Pela primeira vez na história da exploração espacial, um robô construiu autonomamente uma estrutura em órbita sem qualquer intervenção de astronautas ou controlo remoto contínuo a partir da Terra.

A operação decorreu em órbita terrestre baixa, a bordo de um veículo de transporte orbital Vigoride operado pela empresa espacial Momentus. O equipamento foi lançado para o espaço integrado numa missão partilhada Transporter, da SpaceX, e operou com severas restrições de comunicação: os engenheiros na Terra dispunham apenas de janelas de contacto de cerca de 15 minutos por dia para enviar comandos e rever a telemetria, obrigando o sistema a executar as tarefas de montagem de forma totalmente independente.

A demonstração tecnológica, conduzida por uma equipa do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e financiada pela agência de investigação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DARPA), representa um marco decisivo para superar uma das maiores limitações da engenharia aeroespacial: o tamanho dos foguetões.

O sistema responsável pelo feito denomina-se ASTRA (sigla em inglês para Montagem Autónoma de Refletor Tensionado no Espaço). Transportado para órbita de forma compacta, o braço robótico retirou sequencialmente tubos de fibra compósita e juntas de alumínio de um compartimento de carga, encaixando as peças passo a passo até formar o primeiro módulo de uma antena refletora com cerca de 1,4 metros de largura.

Até agora, a colocação de infraestruturas de grandes dimensões no espaço obedecia a duas lógicas: o envio de módulos pré-fabricados para serem unidos manualmente por astronautas em órbita (como sucedeu na Estação Espacial Internacional) ou a dobragem complexa de equipamentos na Terra para posterior desdobramento no espaço, técnica utilizada no telescópio espacial James Webb.

A montagem robótica autónoma inaugura uma terceira via, permitindo lançar componentes básicos empacotados e construir estruturas que, no futuro, poderão estender-se por centenas de metros ou mesmo quilómetros.

"Assim que se atinge o limite de tamanho em que as estruturas já não podem ser pré-construídas na Terra e desdobradas, é necessário pensar em como construí-las no espaço", disse Sergio Pellegrino, engenheiro aeroespacial do Caltech que lidera a equipa do projeto ASTRA, citado este domingo (15) pela publicação científica ScienceAlert.

Segundo o investigador, esta abordagem terá aplicações diretas na astronomia, nas telecomunicações e na instalação de vastos painéis para captação de energia solar em órbita.

Embora o protótipo tenha concluído apenas a primeira secção da antena planeada, os engenheiros sublinham que a operação valida a viabilidade do conceito e que a técnica está pronta para ser escalada para projetos de maior envergadura.

O ASTRA integra o programa NOM4D da DARPA, lançado em 2022 para desenvolver novos métodos de fabrico orbital e lunar. Antes do final deste ano, uma outra equipa, da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, deverá enviar um equipamento para a Estação Espacial Internacional com o objetivo de testar a transformação de materiais líquidos em componentes estruturais sólidos em microgravidade.

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