Robô constrói estrutura no espaço de forma totalmente autónoma pela primeira vez

Até agora, a colocação de infraestruturas de grandes dimensões no espaço obedecia a duas lógicas: o envio de módulos pré-fabricados para serem unidos manualmente por astronautas em órbita (como sucedeu na Estação Espacial Internacional) ou a dobragem complexa de equipamentos na Terra para posterior desdobramento no espaço, técnica utilizada no telescópio espacial James Webb.

A montagem robótica autónoma inaugura uma terceira via, permitindo lançar componentes básicos empacotados e construir estruturas que, no futuro, poderão estender-se por centenas de metros ou mesmo quilómetros.

"Assim que se atinge o limite de tamanho em que as estruturas já não podem ser pré-construídas na Terra e desdobradas, é necessário pensar em como construí-las no espaço", disse Sergio Pellegrino, engenheiro aeroespacial do Caltech que lidera a equipa do projeto ASTRA, citado este domingo (15) pela publicação científica ScienceAlert.

Segundo o investigador, esta abordagem terá aplicações diretas na astronomia, nas telecomunicações e na instalação de vastos painéis para captação de energia solar em órbita.

Embora o protótipo tenha concluído apenas a primeira secção da antena planeada, os engenheiros sublinham que a operação valida a viabilidade do conceito e que a técnica está pronta para ser escalada para projetos de maior envergadura.

O ASTRA integra o programa NOM4D da DARPA, lançado em 2022 para desenvolver novos métodos de fabrico orbital e lunar. Antes do final deste ano, uma outra equipa, da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, deverá enviar um equipamento para a Estação Espacial Internacional com o objetivo de testar a transformação de materiais líquidos em componentes estruturais sólidos em microgravidade.