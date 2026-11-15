Robô constrói estrutura no espaço de forma totalmente autónoma pela primeira vez
Pela primeira vez na história da exploração espacial, um robô construiu autonomamente uma estrutura em órbita sem qualquer intervenção de astronautas ou controlo remoto contínuo a partir da Terra.
A operação decorreu em órbita terrestre baixa, a bordo de um veículo de transporte orbital Vigoride operado pela empresa espacial Momentus. O equipamento foi lançado para o espaço integrado numa missão partilhada Transporter, da SpaceX, e operou com severas restrições de comunicação: os engenheiros na Terra dispunham apenas de janelas de contacto de cerca de 15 minutos por dia para enviar comandos e rever a telemetria, obrigando o sistema a executar as tarefas de montagem de forma totalmente independente.
A demonstração tecnológica, conduzida por uma equipa do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e financiada pela agência de investigação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DARPA), representa um marco decisivo para superar uma das maiores limitações da engenharia aeroespacial: o tamanho dos foguetões.
O sistema responsável pelo feito denomina-se ASTRA (sigla em inglês para Montagem Autónoma de Refletor Tensionado no Espaço). Transportado para órbita de forma compacta, o braço robótico retirou sequencialmente tubos de fibra compósita e juntas de alumínio de um compartimento de carga, encaixando as peças passo a passo até formar o primeiro módulo de uma antena refletora com cerca de 1,4 metros de largura.
Até agora, a colocação de infraestruturas de grandes dimensões no espaço obedecia a duas lógicas: o envio de módulos pré-fabricados para serem unidos manualmente por astronautas em órbita (como sucedeu na Estação Espacial Internacional) ou a dobragem complexa de equipamentos na Terra para posterior desdobramento no espaço, técnica utilizada no telescópio espacial James Webb.
A montagem robótica autónoma inaugura uma terceira via, permitindo lançar componentes básicos empacotados e construir estruturas que, no futuro, poderão estender-se por centenas de metros ou mesmo quilómetros.
"Assim que se atinge o limite de tamanho em que as estruturas já não podem ser pré-construídas na Terra e desdobradas, é necessário pensar em como construí-las no espaço", disse Sergio Pellegrino, engenheiro aeroespacial do Caltech que lidera a equipa do projeto ASTRA, citado este domingo (15) pela publicação científica ScienceAlert.
Segundo o investigador, esta abordagem terá aplicações diretas na astronomia, nas telecomunicações e na instalação de vastos painéis para captação de energia solar em órbita.
Embora o protótipo tenha concluído apenas a primeira secção da antena planeada, os engenheiros sublinham que a operação valida a viabilidade do conceito e que a técnica está pronta para ser escalada para projetos de maior envergadura.
O ASTRA integra o programa NOM4D da DARPA, lançado em 2022 para desenvolver novos métodos de fabrico orbital e lunar. Antes do final deste ano, uma outra equipa, da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, deverá enviar um equipamento para a Estação Espacial Internacional com o objetivo de testar a transformação de materiais líquidos em componentes estruturais sólidos em microgravidade.