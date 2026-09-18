Nova espécie de felino identificada na Bolívia, a primeira em mais um século

Uma nova espécie de felino foi identificada na Bolívia, naquela que é a primeira vez em mais de uma século que uma nova espécie de felino viva é formalmente nomeada e descrita.

O felino, chamado Tilcayo pelas comunidades locais, faz parte de um grupo chamado gatos-tigre, possíveis de encontrar em grande parte da América do Sul.

O Tilcayo foi encontrado na floresta de Yungas, uma região montanhosa normalmente coberta por nuvens e de humidade elevada, mede cerca de 46 cm de comprimento e pesa cerca de 1,4 kg, sendo mais pequeno do que um gato doméstico comum.

Os investigadores usaram dados genéticos para confirmar que o felino é uma nova espécie e deram-lhe o nome científico Leopardus tilcayo.

"A cor do pelo do felino é castanho-clara, com rosetas de forma irregular por todo o corpo", explicou Paola Nogales-Ascarrunz, exploradora da National Geographic e uma das autoras do estudo que descreve a espécie recém-identificada, publicado esta quinta-feira, 17 de setembro, na revista Current Biology.

Pouco se sabe ainda sobre a biologia e o estilo de vida do gato, mas restos de pequenos roedores em amostras de fezes sugerem sugerem que tal pode fazer parte da sua alimentação. Também há indicadores de que pode ser mais ativo à noite.

Os gatos-tigre são apelidados de espécies crípticas, o que significa que não podem ser facilmente distinguidos apenas pela aparência, frisa o biólogo evolucionista e coautor principal do estudo, Jonas Lescroart, da Universidade de Antuérpia, na Bélgica. Antigamente, os gatos-tigre eram considerados uma única espécie, mas estudos genéticos realizados há décadas sugeriram a existência de múltiplas espécies.

"A nossa informação neste momento limita-se aos dois indivíduos vivos que examinámos e a um pequeno número de registos de armadilhas fotográficas", ressalva Lescroart, citado pela Reuters.

Um desses indivíduos é um macho de 10 anos que vive agora no Santuário de Vida Selvagem da Senda Verde.

Nogales-Ascarrunz explica que a observação do Tilcayo suscitou interesse porque "as suas características não correspondiam às descrições, a maioria delas baseadas em gatos brasileiros", tendo sido analisados o ADN de 38 gatos em vários países da América do Sul, incluindo oito espécimes de museu.

A análise genética sugeriu que a linhagem Tilcayo se separou de outros gatos-tigre há cerca de 1,4 milhões de anos.