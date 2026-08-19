NASA revela cratera aberta na Lua por impacto de foguetão da SpaceX

A NASA divulgou imagens que mostram a cratera resultante do impacto de um foguetão Falcon 9, da SpaceX, contra a superfície da Lua. O embate ocorreu a 5 de agosto, próximo da cratera Einstein, após o segundo estágio do lançador ter passado mais de um ano e meio à deriva no espaço numa órbita instável.

Com cerca de 12 metros de comprimento, o segmento do foguetão colidiu com o solo lunar a uma velocidade estimada de 8700km/h. A violência do impacto libertou uma energia comparável à detonação de cerca de três toneladas de TNT, escavando uma cratera com aproximadamente 18 metros de diâmetro e menos de três metros de profundidade.

O detrito espacial em causa tinha sido utilizado em janeiro de 2025 para colocar em rota lunar o módulo de aterragem comercial Blue Ghost 1, desenvolvido pela empresa Firefly Aerospace. Após cumprir a fase de propulsão e libertar a carga útil, o estágio superior esgotou o combustível e ficou sujeito às forças gravitacionais combinadas da Terra, da Lua e do Sol até ao derradeiro impacto.