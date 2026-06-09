A tripulação oficial da Artemis III (da esq. para a dta.): Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik e Frank Rubio.
A tripulação oficial da Artemis III (da esq. para a dta.): Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik e Frank Rubio.NASA
Ciência

NASA confirma o primeiro europeu no regresso à Lua: Luca Parmitano será o piloto da Artemis III

Astronauta da ESA fará história em 2027 ao assumir os comandos da nave Orion numa missão orbital crucial para testar os novos módulos de aterragem da SpaceX e da Blue Origin.
Ricardo Simões Ferreira
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A NASA anunciou esta terça-feira, 9 de junho, a composição da tripulação da muito aguardada missão Artemis III, agendada para meados de 2027. Na conferência de imprensa realizada no Centro Espacial Johnson, em Houston, o grande destaque internacional foi para a escolha do italiano Luca Parmitano, da Agência Espacial Europeia (ESA), que assumirá o papel de piloto da nave Orion, tornando-se oficialmente o primeiro europeu a integrar o programa lunar norte-americano.

Acompanhado pelo veterano comandante Randy Bresnik e pelos especialistas de missão Frank Rubio — que detém o recorde do voo espacial mais longo de um americano — e o estreante Andre Douglas, Parmitano liderará os comandos técnicos de um voo que mudou radicalmente de perfil sob a atual estratégia da agência espacial.

Ao contrário do plano original, e após o percurso efetuado pela bem-sucedida missão Artemis II — que orbitou a Lua em abril passado —, a Artemis III não viajará até ao solo lunar. A tripulação permanecerá na órbita baixa da Terra durante cerca de duas semanas.

Esta alteração de planos visa poupar o escasso segundo estágio do foguetão SLS (Space Launch System) para a Artemis IV, agendada para 2028, missão que fará uma verdadeira alunissagem.

O principal objetivo da Artemis III será testar os procedimentos críticos de acoplagem com os gigantescos módulos de aterragem comercial em desenvolvimento: o Starship, da SpaceX, e o Blue Moon Mark 2, da Blue Origin.

"A Artemis III vai testar os limites das operações espaciais em órbita. A escolha do Luca como piloto reflete a perícia europeia e a sua vasta experiência em situações de alta pressão", sublinhou Josef Aschbacher, diretor-geral da ESA.

A integração europeia vai muito além da presença de Parmitano no cockpit. A estrutura essencial de suporte de vida e propulsão da nave Orion — o Módulo de Serviço Europeu (ESM) — é integralmente fornecida pela ESA, com o fabrico da sua estrutura principal sediado em Turim, Itália.

De um quase afogamento aos comandos da Orion

Luca Parmitano, coronel e piloto de testes da Força Aérea Italiana, é uma escolha consensual no meio aeroespacial. Com 366 dias acumulados no espaço ao longo de duas missões na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla inglesa), o astronauta é amplamente reconhecido pela sua resiliência. Em 2013, Parmitano sobreviveu a um incidente gravíssimo quando o seu capacete começou a encher-se de água devido a uma falha no sistema de refrigeração durante uma caminhada espacial, deixando-o temporariamente cego, sem comunicação e, incrivelmente, quase se afogou apesar de estar no espaço.

Além do seu impressionante currículo militar e científico, Parmitano detém também um título peculiar na cultura pop: foi o primeiro DJ a transmitir um alinhamento de música eletrónica em direto a partir do espaço.

A preparação da tripulação começa de imediato em Houston, com os engenheiros a acelerar a integração dos sistemas de acoplagem que serão testados no espaço já no próximo ano, pavimentando o caminho definitivo para o regresso da humanidade à superfície da Lua.

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