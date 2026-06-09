NASA confirma o primeiro europeu no regresso à Lua: Luca Parmitano será o piloto da Artemis III

A NASA anunciou esta terça-feira, 9 de junho, a composição da tripulação da muito aguardada missão Artemis III, agendada para meados de 2027. Na conferência de imprensa realizada no Centro Espacial Johnson, em Houston, o grande destaque internacional foi para a escolha do italiano Luca Parmitano, da Agência Espacial Europeia (ESA), que assumirá o papel de piloto da nave Orion, tornando-se oficialmente o primeiro europeu a integrar o programa lunar norte-americano.Acompanhado pelo veterano comandante Randy Bresnik e pelos especialistas de missão Frank Rubio — que detém o recorde do voo espacial mais longo de um americano — e o estreante Andre Douglas, Parmitano liderará os comandos técnicos de um voo que mudou radicalmente de perfil sob a atual estratégia da agência espacial.Ao contrário do plano original, e após o percurso efetuado pela bem-sucedida missão Artemis II — que orbitou a Lua em abril passado —, a Artemis III não viajará até ao solo lunar. A tripulação permanecerá na órbita baixa da Terra durante cerca de duas semanas.Esta alteração de planos visa poupar o escasso segundo estágio do foguetão SLS (Space Launch System) para a Artemis IV, agendada para 2028, missão que fará uma verdadeira alunissagem. O principal objetivo da Artemis III será testar os procedimentos críticos de acoplagem com os gigantescos módulos de aterragem comercial em desenvolvimento: o Starship, da SpaceX, e o Blue Moon Mark 2, da Blue Origin."A Artemis III vai testar os limites das operações espaciais em órbita. A escolha do Luca como piloto reflete a perícia europeia e a sua vasta experiência em situações de alta pressão", sublinhou Josef Aschbacher, diretor-geral da ESA.A integração europeia vai muito além da presença de Parmitano no cockpit. A estrutura essencial de suporte de vida e propulsão da nave Orion — o Módulo de Serviço Europeu (ESM) — é integralmente fornecida pela ESA, com o fabrico da sua estrutura principal sediado em Turim, Itália.De um quase afogamento aos comandos da OrionLuca Parmitano, coronel e piloto de testes da Força Aérea Italiana, é uma escolha consensual no meio aeroespacial. Com 366 dias acumulados no espaço ao longo de duas missões na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla inglesa), o astronauta é amplamente reconhecido pela sua resiliência. Em 2013, Parmitano sobreviveu a um incidente gravíssimo quando o seu capacete começou a encher-se de água devido a uma falha no sistema de refrigeração durante uma caminhada espacial, deixando-o temporariamente cego, sem comunicação e, incrivelmente, quase se afogou apesar de estar no espaço.Além do seu impressionante currículo militar e científico, Parmitano detém também um título peculiar na cultura pop: foi o primeiro DJ a transmitir um alinhamento de música eletrónica em direto a partir do espaço.A preparação da tripulação começa de imediato em Houston, com os engenheiros a acelerar a integração dos sistemas de acoplagem que serão testados no espaço já no próximo ano, pavimentando o caminho definitivo para o regresso da humanidade à superfície da Lua.