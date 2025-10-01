Morreu Jane Goodall, investigadora de chimpanzés. Tinha 91 anos

Morreu esta quarta-feira (1 de outubro) a famosa investigadora britânica Jane Goodall, conhecida pelo seu trabalho no estudo de chimpanzés. A também defensora dos animais e antropóloga tinha 91 anos e morreu de causas naturais, anunciou o Instituto Jane Goodall.Num comunicado citado pela NBC News, o instituto realçou o trabalho da investigadora. "As descobertas da doutora Goodall enquanto etologista revolucionaram a ciência e foi uma incansável defensora da proteção e do restauro da natureza", lê-se na nota.Jane Goodall tornou-se famosa pelo seu trabalho com os chimpanzés. De acordo com o instituto Jane Goodall (que fundou em 1977), investigadora "foi para a selva estudar" estes animais "e saiu de lá para os salvar".O seu trabalho levou a uma melhor compreensão destes primatas, que lhe permitiu identificar as diferentes personalidades dos animais. Com isso, conseguiu perceber as diferentes personalidades, emoções e relações dos chimpanzés – algo que a levaria a afirmar, anos mais tarde, que “não existe uma linha divisória nítida entre os humanos e o resto do reino animal”.A paixão pelos primatas surgiu aos 23 anos, quando, em 1957, visitou o Quénia. Nessa viagem, cruzou caminhos com estes animais, após um encontro com o paleontólogo Louis Leakey e a sua mulher, a arqueóloga Mary Leakey.Jane Goodall ficou ainda conhecida pelo seu papel na defesa do clima e alertou o resto do mundo para que se tomassem medidas urgentes contra alterações climáticas. Em vida, a primatologista foi também protagonista de vários filmes, séries de TV e artigos da National Geographic, que permitiram ao grande público compreender melhor as peculiaridades da vida animal.