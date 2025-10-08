Monsaraz recebe simulação espacial em habitat semelhante a Marte

Monsaraz vai ser palco da primeira missão análoga realizada dentro de um habitat em solo português, a “Monsaraz Mars Analog Mission”, que vai decorrer de 13 a 25 de outubro, e que visa testar condições semelhantes às de Marte, num habitat criado no espaço exterior do Observatório Astronómico do Lago Alqueva.Durante estes 13 dias uma uma equipa de cientistas realizará uma missão integrada no World's Biggest Analog, "uma iniciativa internacional que conduzirá a maior missão de simulação espacial de prova de conceito para se preparar para viver e trabalhar no espaço, unindo múltiplos habitats e investigação colaborativa na Terra", explica o Inesc Tec - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência."A participação portuguesa marca um novo passo na consolidação de Portugal no mapa internacional da exploração espacial análoga", referiu a instituição, em comunicado.Após "o sucesso" da Missão Camões, realizada em novembro de 2023 dentro da Gruta do Natal, na Ilha Terceira, nos Açores, "esta nova experiência leva agora o espírito de exploração científica até ao coração do Alentejo, onde investigadores e astronautas-análogos irão simular condições semelhantes às de Marte".A liderança do projeto em Monsaraz, a operacionalidade e gestão do habitat são da responsabilidade do Observatório Astronómico do Lago Alqueva, enquanto a a liderança científica e tecnológica ficará a cargo do Inesc Tec.A missão conta também com o apoio da Associação Os Montanheiros, líderes da Missão Camões."Ao longo das duas semanas de operação, serão realizadas experiências científicas diversificadas e testadas tecnologias, como um software inovador ou drones, incluindo projetos em colaboração com instituições internacionais", explica a organização.A equipa da Missão Monsaraz, que irá entrar no habitat, é composta por três investigadores portugueses, Pedro Pedroso, Rafael Rebelo e Diogo Paupério, oriundos da Universidade de Aveiro e do INESC TEC, respetivamente; e por duas jovens cientistas, Florence Basubas das Filipinas e Nadine Duursma dos Países Baixos.Dentro do habitat, a missão será liderada por Pedro Pedroso, engenheiro aeronáutico, controlador de tráfego aéreo e astronauta análogo, garantindo a coordenação das operações e a execução rigorosa das atividades científicas."O Inesc tec, tal como na Missão Camões, volta a ter um papel de destaque, com a participação da investigadora Ana Pires, a primeira mulher portuguesa cientista astronauta e comandante da missão Camões, que vai vai liderar as atividades no Centro de Controlo de Missão, juntamente com Slavka Carvalho Andrejkovicová, da Universidade de Aveiro e colaboradora na NASA.O investigador do Inesc Tec, Diogo Paupério, será o "Flight Engineer/Robotics Specialist" da missão.