Foguete comercial sul-coreano despenha-se após a descolagem no Brasil (veja o vídeo)

Um foguete comercial de uma empresa sul-coreana despenhou-se na noite de segunda-feira, 23 de dezembro, após a descolagem num centro de lançamentos no nordeste brasileiro, anunciou a empresa citada pela imprensa local.De acordo com a empresa Innospac, o acidente ocorreu cerca de 30 segundos após a descolagem, quando o foguete Hanbit-Nano detetou uma anomalia em pleno voo, tendo este despenhando-se dentro da zona de segurança terrestre..A empresa do país asiático indicou ainda que o acidente não provocou vítimas.Com 21,8 metros de altura, o foguete transportava cinco satélites que seriam colocados em órbita, a partir do Centro de Lançamentos de Alcântara, a base espacial operada pela Força Aérea Brasileira (FAB) no estado nordestino do Maranhão, que abriga parte da floresta amazónica.A transmissão em direto nas redes sociais foi interrompida pouco menos de dois minutos após o lançamento, de acordo com a imprensa brasileira.O foguete foi lançado após cinco adiamentos devido à deteção de problemas técnicos.O Hanbit-Nano, com de 20 toneladas, foi concebido para transportar nanossatélites para a órbita baixa da Terra, situada a uma altitude de cerca de 300 quilómetros.