Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Agência Espacial Europeia alerta para tempestade geomagnética que pode afetar comunicações
Ciência

Agência Espacial Europeia alerta para tempestade geomagnética que pode afetar comunicações

O impacto estimado do evento é grave, mas "não representa um risco biológico direto para as pessoas na Terra".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Agência Espacial Europeia (ESA) alertou esta quarta-feira, 12 de novembro, para a aproximação de uma tempestade geomagnética que poderá afetar satélites, redes elétricas e sistemas de navegação.

Segundo uma nota da ESA, o impacto estimado do evento é grave, mas "não representa um risco biológico direto para as pessoas na Terra".

Uma tempestade geomagnética é uma perturbação temporária da magnetosfera da Terra causada pela ejeção de massa coronal, uma "enorme nuvem de plasma magnetizado" expelida pela coroa (camada mais externa) do Sol.

De acordo com a ESA, na terça-feira foi observada uma intensa erupção solar, com um pico cerca das 10:04 (hora em Lisboa).

Menos de uma hora depois foi observada uma ejeção de massa coronal, com uma velocidade inicial estimada de cerca de 1.500 quilómetros por hora, que, segundo a ESA, poderá chegar à Terra no final da noite de hoje ou no início da manhã de quinta-feira.

A ESA ressalva que "estas estimativas contêm alguma incerteza", assinalando que "está a monitorizar de perto este poderoso evento" e a "recolher informações detalhadas de todos os seus centros de serviços especializados".

Agência Espacial Europeia
tempestade geomagnética

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt