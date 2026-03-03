Arquivo Global Notícias - Carlos Pimentel
Embaixador Federico Barttfeld
Ciência e Inovação

“Argentina está entre os países do G20 que mais vão crescer”

Embaixador Federico Barttfeld fala da ratificação pela Argentina do acordo UE-Mercosul e do bom desempenho da economia. E defende reforma laboral do presidente Milei, muito contestada por sindicatos.
Leonídio Paulo Ferreira
