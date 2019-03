Trotinetas partilhadas chegam a Coimbra

Depois de Lisboa, de Cascais e de Faro, a rede de trotinetas elétricas partilhadas chega a Coimbra esta sexta-feira. A Lime - presente em 15 cidades europeias - é a empresa responsável pela entrada destes veículos na cidade universitária.

Todos os dias, entre as 5:00 e as 21:00, vão ser colocadas 200 a 400 trotinetas em 70 pontos de estacionamento nas ruas de Coimbra. A utilização está sujeita às mesmas normas das outras cidades. Para desbloquear é necessária uma aplicação no telemóvel, o preço também é igual ao que é praticado nos restantes locais (um euro para destrancar o veículo e 0,15€ por minuto) e estão interditas a menores de 18 anos.

As vantagens ambientais e energéticas são "um ponto a favor deste sistema, que permite, face à utilização do automóvel, uma redução de emissões de gases com efeito de estufa, de partículas, de ruído ambiente, de consumo de energia, de congestionamento de tráfego, melhoria da qualidade do ar e do ambiente urbano", afirma a Câmara de Coimbra, citada pela agência lusa, numa nota de 13 de fevereiro.

A autarquia diz-se ainda ciente dos riscos associados à implementação desta solução de mobilidade e por isso pediu a todos os moradores que denunciem estacionamentos abusivos e aos utilizadores que coloquem capacete e que respeitem as regras de trânsito.

Problemas com o estacionamento

Várias cidades têm tido problemas relacionados com a rede de trotinetas partilhadas. Em novembro Madrid, chegou a suspender a circulação destes veículos durante 72 horas por falta de regulação, depois de terem sido registados 22 acidentes. França proibiu a circulação pelos passeios e colocou novas regras dedicadas a este transporte no código da estrada.

Em Lisboa, a Câmara Municipal criou um regulamento dedicado a esta solução de mobilidade e tanto a PSP como a EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa) têm promovido várias ações de sensibilização para uma utilização correta e segura destes veículos, nomeadamente, através da recomendação do uso de capacetes (que não é obrigatório segundo código da estrada). Para além disso, as trotinetas mal estacionadas estão a ser recolhidas e está prevista a aplicação de uma coima de 30 euros para quem deixar as trotinetas em locais indevidos.

No ano passado foram registados seis acidentes com trotinetas partilhadas, segundo dados da PSP. Para já só a Lime diz ter um número residual de acidentes, mas não respondeu ao contacto do DN para saber quantos.

Trotinetas partilhadas em Portugal

Para além da norte-americana Lime existem em Portugal mais cinco empresas de trotinetas elétricas partilhadas: a Voi, a Iomo, a Hive, a Tier e a Bungo. E há 15 marcas interessadas em colocar mais trotinetas nas ruas portuguesas.

A capital foi a primeira cidade a receber este fenómeno, a 4 de outubro do ano passado, seguiu-se o município de Cascais e depois Faro, em fevereiro. A stratup sueca Voi disponibilizou 75 veículos para o sul do país, distribuídos por dez locais da cidades.