Avenida da Liberdade em Lisboa condicionada ao trânsito até à meia-noite

A Avenida da Liberdade está este sábado condicionada ao trânsito até à meia-noite, devido ao evento de encerramento da Semana Europeia da Mobilidade (SEM), informou a Câmara de Lisboa.

A circulação no troço do eixo central da Avenida da Liberdade, entre a Rua das Pretas e o Rossio, estará totalmente interrompida, dá conta a autarquia em comunicado.

Segundo a mesma nota, "também no eixo central da avenida existirão fortes constrangimentos do tráfego entre a Rua Alexandre Herculano e a Rua das Pretas, não sendo possível o atravessamento para a Baixa".

As laterais da Avenida da Liberdade manter-se-ão acessíveis, garantindo "os acessos a hotéis, parque de estacionamento e veículos de emergência".

O comunicado informa ainda que "as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local por entidade policial".

O evento de encerramento da SEM estava inicialmente agendado para sábado passado, tendo sido reagendado para esta sexta-feira devido ao protesto dos taxistas, que estiveram concentrados na Avenida da Liberdade durante oito dias.

A "festa da mobilidade", que vai decorrer entre as 14:00 e as 19:00, "conta com várias atividades lúdicas e gratuitas para toda a família", entre as quais "demonstração e experimentação de veículos, jogos, experiência virtual em meio urbano, gincanas, área 'kids', aulas de atividade física e dança".

Os presentes vão também poder pedalar "numa bicicleta suspensa a subir a 14 metros de altura na 'Skybike', naquela que será a vista mais privilegiada sobre a avenida".