Circulação do Metro do Porto interrompida por avaria e descarrilamento

As linhas A, B, C, E e F estão com circulação interrompida entre as estações do Heroísmo e do Estádio do Dragão devido ao acidente, ocorrido na estação de Campanhã.

Segundo a fonte, ainda não há qualquer previsão para a retirada da composição e para o restabelecimento da circulação, estando a decorrer trabalhos no local.

Duas pessoas foram assistidas no local pelo INEM, mas trataram-se apenas de indisposições devido a "terem ficado assustadas" e não foram transportadas ao hospital.

A avaria terá a levado a cabine de veículo a descarrilar na estação de Campanhã, originando a interrupção da circulação nos dois sentidos.

No local, estão a PSP, o INEM e os Bombeiros Sapadores do Porto, além de equipas da Metro do Porto.

O incidente, ocorrido em habitual hora de ponta de final de tarde, deixa milhares de pessoas afetadas. As alternativas de transporte nos trajetos em causa são os autocarros da STCP.

