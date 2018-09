Volkswagen tem App para carros antigos se conectarem

A conectividade é atualmente um dos atributos mais valorizados pelos compradores de novos automóveis. E para ir de encontro a essa expetativa, a Volkswagen desenvolveu uma solução tecnológica mesmo para os automobilistas que já possuem um veículo com alguns anos e que procuram uma maior modernização tecnológica, sem terem de comprar carro novo.

Sob o mote de "conectividade para todos", a aplicação Volkswagen Connect surgiu como uma resposta da marca alemã para todos aqueles que já possuem um modelo da marca com construção a partir de 2008 (a lista de modelos cresce gradualmente, mas excluídos estão já o Phaeton e o Touareg), fornecendo aos seus utilizadores um registo mais detalhado das viagens, além de disponibilizar informações que permitem aos condutores adotarem uma condução mais eficiente.

É precisamente sob esse prisma que a Volkswagen valoriza esta sua aplicação, aplicável para utilização particular ou profissional (ou seja, pode também ser instalada em veículos de frota com mais idade), fazendo com que muitos automóveis inicialmente sem capacidades de conectividade e comunicação com o utilizador possam beneficiar desses mesmos avanços tecnológicos.

Smartphone é a chave

O funcionamento deste sistema é relativamente simples, havendo a necessidade de adquirir um dispositivo DataPlug num concessionário da marca (gratuito para os clientes), sendo depois conectado na porta OBD2 situada no espaço junto aos pés no lugar do condutor.

É a partir dessa ligação que o utilizador pode, depois, remotamente e a partir do seu smartphone (disponível para Apple iOS e Google Android) aceder a informações como avisos de manutenção, níveis de combustível, assistência em viagem, registo de percursos ou desafios por GPS (que incentivam o condutor a percursos mais eficientes).

Criar um diário de bordo

É essa uma das particularidades mais interessantes do Volkswagen Connect: o registo das viagens, as quais podem ser definidas como privadas ou profissionais, criando-se uma espécie de "diário de bordo" com os dados referentes às mesmas - o ponto de partida, o destino, a duração, o percurso efetuado e os custos com o combustível.

Na vista detalhada, pode até analisar o estilo de condução ou consultar estatísticas sobre os quilómetros percorridos e a velocidade média. Indicadores como a temperatura e as rotações do motor são também compilados em relatório para análise posterior. Tudo isso pode servir para avaliar a prestação do condutor, sendo-lhe concedidos pontos pela sua eficiência e uma classificação com troféus virtuais.

No mundo de permanente conectividade, há ainda a opção de memorização do local de estacionamento, gravando automaticamente a última localização conhecida do veículo em mapa. Pode, por exemplo, partilhar a localização com membros da família através do WhatsApp com coordenadas de GPS. Os dados obtidos e analisados com esta aplicação são encriptados, pelo que a marca garante a total segurança e confidencialidade dos mesmos.

A marca criou um espaço online dedicado para que os interessados possam averiguar a eventual compatibilidade com o sistema Volkswagen Connect (www.vwconnect.com), a partir do qual terá acesso à lista completa de veículos que podem instalar o DataPlug, destacando-se modelos populares como o Polo 1.6 TDI de 90 CV de 2010 ou o Golf 1.2 TSI de 105 CV de 2009.

A aplicação Volkswagen Connect é mais uma das etapas que a marca germânica cumpre para o seu processo de digitalização e conectividade, alargando as possibilidades de interação entre os condutores e os seus veículos.

Para os utilizadores de novos automóveis, a marca tem em curso o desenvolvimento de soluções "Volkswagen We", que estabelece todo um ecossistema digital de funcionalidades e serviços de mobilidade do futuro, aspeto para o qual o grupo germânico olha com atenção.

Estas novas abordagens são também a antevisão do que vai ser o Grupo Volkswagen no futuro: cada vez mais uma empresa de prestação de serviços de mobilidade e aplicações úteis para os seus clientes e cada vez menos uma marca só centrada no carro.