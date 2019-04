Primeira loja de auto-serviço do Continente abre hoje no Via Catarina Shopping

A primeira loja de auto-serviço do Continente Bom Dia abriu hoje as portas no Via Catarina Shopping, na rua de compras mais cobiçada do Porto, para explorar o conceito de proximidade e de conveniência. E vai oferecer um desconto de 10% no valor das compras realizadas até sábado.

"Esta loja, que assenta na compra rápida e autónoma, sem secções de atendimento, vai funcionar como piloto", explicou ao DN o diretor de operações do Continente Bom Dia, Amaro Amaral.

A empresa de distribuição do Grupo Sonae prevê abrir mais estabelecimentos do género nos centros de Lisboa, Oeiras, Cascais e no Porto, indicou aquele responsável, manifestando, nesta fase, uma clara opção pelas áreas metropolitanas. É uma estratégia comercial que aposta em "pelo menos mais quatro lojas até final do ano", estimou Amaro Amaral.

A nova loja Continente Bom Dia Via Catarina Shopping, na Rua de Santa Catarina, surgiu também "para dar resposta ao crescimento do turismo no Porto, que criou novas necessidades", admitiu o diretor de operações. Se é verdade que as lojas Bom Dia nasceram já em 2011 com a preocupação de trazer uma versão mais pequena do hipermercado para as cidades, os consumidores urbanos atuais querem ainda mais proximidade, bem como poder fazer as compras a pé, sem necessidade do carro.

É a pensar nas novas exigências dos consumidores urbanos que surgiu esta loja, que tem também a particularidade de usar uma tecnologia inovadora para a refrigeração, que não é agressiva para a camada do ozono, explica o responsável.

Respeitando o compromisso ambiental do Continente, também ao nível da eletricidade, as lâmpadas usadas no novo estabelecimento são 100% LED. O Continente assinou, aliás, um contrato de empréstimo com o Banco Europeu de Investimento que irá permitir a instalação de tecnologias para uma gestão de energia mais eficiente e renovação dos seus sistemas de refrigeração nas suas instalações.

Com uma área de 650 m2, "a nova loja do Porto, promete manter a mesma qualidade e diversidade de produtos, bem como os mesmos descontos em vigor nos restantes hipermercados", mesmo que num espaço menor, garante o seu diretor de operações.

"O investimento na loja Continente Bom Dia Via Catarina Shopping visa responder às necessidades dos consumidores de Santo Ildefonso e do Bonfim, que procuram um serviço completo, eficiente e rápido, e reflete a confiança do Continente no potencial de crescimento destas freguesias. "Acreditamos que esta loja vem contribuir para a economia local, com a criação de dezenas de postos de trabalho", concluiu Amaro Amaral.

Quem andar por ali perto durante o dia de hoje tem a grande probabilidade de ser agradavelmente surpreendido com ações de rua criadas em especial para festejar esta inauguração.