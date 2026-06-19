Vodafone organiza Open Day para mostrar inovação e debater o futuro

O impacto da tecnologia na competitividade das empresas portuguesas será o mote do Vodafone Open Day, que vai decorrer no Taguspark já a 18 de junho. O evento terá um espaço de demonstrações, com dez soluções em destaque, e várias apresentações, incluindo testemunhos de clientes Vodafone.Com a evolução rápida da complexidade tecnológica e a convergência de várias tendências, incluindo 5G, cloud, Inteligência Artificial e Internet das Coisas, o momento é propício para debater os principais desafios da atualidade e explorar as soluções que podem impulsionar os negócios. Uma delas é o Care Tracker, que permite monitorizar remotamente pessoas séniores e em situação de acompanhamento médico. Outra passa pelos Serviços Geridos e pelas redes seguras e resilientes, que permitem às empresas focar-se naquilo que realmente interessa para o crescimento do negócio. O Open Day vai também explorar as questões de cibersegurança e irá finalizar com uma apresentação importante do especialista em IA Bernardo Caldas, que irá falar da interação entre os humanos e as máquinas e o que isso significa para o futuro do trabalho. O administrador da Vodafone Henrique Fonseca fará as honras de abertura e encerramento do evento.