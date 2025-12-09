Natal na Loja DN

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Este Natal, ofereça um presente verdadeiramente original e inesquecível. Na Loja DN, pode transformar qualquer data especial numa peça única através da coleção de Primeiras Páginas Históricas do Diário de Notícias — o presente ideal para quem valoriza memórias, história e significado.
Escolha simplesmente a data que desejar: o dia de nascimento de alguém, um aniversário de casamento, um acontecimento marcante ou qualquer momento que mereça ser celebrado. Cada capa pode ser adquirida com ou sem moldura e oferece ainda a opção de personalização com mensagem e/ou imagem, tornando cada peça tão especial e única quanto a história que representa.

Com um toque elegante, cultural e carregado de emoção, estas reproduções são o presente perfeito para colocar debaixo da árvore — um gesto original que fará sorrir família, amigos e todos aqueles que apreciam uma surpresa com significado.

A pensar em quem gosta de desafios e momentos de lazer em família, a Loja DN disponibiliza também uma coleção única de puzzles exclusivos, que transformam capas emblemáticas e ilustrações históricas em peças de entretenimento cheias de carácter. Uma prenda de Natal divertida, original e ideal para tardes de inverno passadas em boa companhia.

A Loja DN disponibiliza ainda peças exclusivas com ilustrações do inconfundível Stuart Carvalhais, eternamente associado ao Diário de Notícias, pelos seus mais de 40 anos de colaboração. Obras cheias de estilo e humor, que vão encantar todos os amantes de banda desenhada.

Na Loja DN, cada presente conta uma história. Neste Natal, faça com que conte a de quem mais gosta. Para pedidos, esclarecimentos adicionais ou dúvidas, o email loja@dn.pt está à disposição dos nossos leitores. 

