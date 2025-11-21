Lidl convida clientes a "Cuidar de quem já cuidou de nós" neste Natal

Sob o lema "Cuidar de quem já cuidou de nós vale mesmo a pena", o Lidl Portugal implementou uma ação de cariz social destinada a auxiliar três Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Entre 10 de novembro e 7 de dezembro, cada unidade vendida de postas ou lombos de bacalhau com certificação MSC nos estabelecimentos Lidl resultará numa doação de 1€ destinada a apoiar Associação Coração Amarelo, a Cruz Vermelha Portuguesa e a RUTIS – Rede de Universidades da Terceira Idade. O montante apurado será distribuído equitativamente pelas três organizações, financiando programas que fomentam a autonomia, a qualidade de vida e a participação comunitária dos mais velhos.Vanessa Romeu, Diretora de Corporate Affairs do Lidl Portugal, destaca que "esta campanha convida os nossos clientes a fazerem uma escolha de duplo impacto: a sustentabilidade do oceano e a solidariedade com os seniores. Ao optarem pelo nosso bacalhau certificado MSC, cada pessoa assegura a proteção do ecossistema marinho e, com esse mesmo gesto, garante que a sua compra se traduz em apoio direto a quem já cuidou de nós. É o nosso compromisso: cuidar vale mesmo a pena, no Natal e ao longo de todo o ano", afirma..Três organizações de prestígio.As entidades selecionadas constituem referências no panorama social, distinguindo-se pelo trabalho meritório e pelo impacto efetivo nas comunidades. A Associação Coração Amarelo o dedica-se a prestar assistência e companheirismo a idosos que vivem em situação de isolamento. Através de 11 delegações, a associação beneficia aproximadamente 500 pessoas. Segundo a organização, o contributo do Lidl possibilitará "uma melhoria significativa no apoio aos utentes" e um fortalecimento das atividades em desenvolvimento e dos projetos futuros. Por seu lado, a Cruz Vermelha Portuguesa sublinha que os seus programas de autonomia e envelhecimento ativo "distinguem-se pela proximidade e personalização do apoio", intervindo nas comunidades através das suas estruturas territoriais. "A parceria com o Lidl permitirá reforçar recursos, expandir respostas e criar novas iniciativas comunitárias, valorizando a autonomia e a participação ativa dos seniores no seu meio." A instituição evidencia que presentemente "a população sénior está a crescer e a transformar-se", apresentando "necessidades novas, para as quais muitas respostas ainda não existem ou não têm a dimensão necessária". Para além das problemáticas que persistem, como o "isolamento social, baixa literacia digital, dificuldade de acesso a cuidados de saúde e escassez de recursos de proximidade, sobretudo em comunidades mais afastadas", a Cruz Vermelha identifica "mudanças sociais, políticas e económicas que marcam o nosso tempo e que têm impacto direto na vida de quem envelhece." Por último, a instituição valoriza parcerias como a estabelecida com o Lidl, pois "permitem ampliar o alcance" e "mobilizam a sociedade civil e o setor privado para uma resposta mais coordenada, garantindo que mais pessoas idosas permanecem ativas, acompanhadas e seguras", conclui. Também a RUTIS, sobressai pelo estímulo à formação contínua e ao envolvimento social. Conforme a instituição, "as áreas mais procuradas são as de cultura geral, tecnologias, artes, desporto, línguas, saúde e bem-estar, viagens e também os projetos de voluntariado e participação cívica", enfatizando que o "apoio do Lidl permitirá ampliar estas ofertas a nível nacional e internacional usando as ferramentas digitais, tornando-as acessíveis a quem vive em zonas rurais ou com mobilidade reduzida, democratizando o acesso à aprendizagem ao longo da vida e criando uma comunidade online." Paralelamente, a RUTIS refere que "o impacto da aprendizagem contínua é medido através de questionários de bem-estar, indicadores de participação, níveis de satisfação e envolvimento em atividades comunitárias. Os resultados mostram melhorias significativas no humor, na autoestima, nas relações sociais e na perceção de utilidade social, confirmando que aprender e conviver são das formas mais eficazes de envelhecer com saúde e sentido de vida." Segundo informação da RUTIS, "os alunos seniores são mais felizes, consumem 20% a menos medicação, são 7 vezes menos deprimidos que os outros seniores e tem 5 vezes mais contactos sociais". A instituição remata afirmando que "há em Portugal mais de 80 teses de mestrado e doutoramento a confirmar estes dados.."Esta campanha convida os nossos clientes a fazerem uma escolha de duplo impacto: a sustentabilidade do oceano e a solidariedade com os seniores.".Consonância com campanha global.Esta iniciativa do Lidl Portugal encontra-se em total harmonia com a campanha global do Lidl, cujo mote é "as coisas maravilhosas valem mesmo a pena todos os dias", enfatizando que o espírito de solidariedade típico da época natalícia deveria estender-se a todos os períodos do ano.