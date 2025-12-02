Essity: a apoiar a saúde e higiene de mil milhões de pessoas todos os dias

Líder mundial nos setores de higiene e saúde e presente em 150 países, a multinacional sueca afirma a sua missão de quebrar barreiras pelo bem-estar como uma responsabilidade ativa, sustentada por marcas amplamente reconhecidas no mercado internacional. TENA, Leukoplast, Libero, Colhogar, Demak’Up, Tork ou Jobst representam apenas parte de um portefólio que resulta de décadas de investigação, desenvolvimento e visão estratégica. Esta presença global reflete a força e o alcance da Essity. .A posição de liderança da empresa nasce da combinação entre talento qualificado, inovação contínua, investimento em RD e uma abordagem responsável à sustentabilidade. Este equilíbrio permite criar produtos eficazes, tecnologicamente avançados e orientados para as necessidades reais de profissionais de saúde, empresas e consumidores. Mantém-se a ambição de crescer através da inovação, reduzir a pegada ecológica e alcançar emissões zero até 2050, alicerçada nos compromissos patentes em sustentabilidade. .Em Portugal desde 1994, a Essity consolidou operações e expandiu áreas estratégicas, acompanhando a evolução do mercado e fortalecendo a presença internacional. Um dos marcos mais relevantes foi a abertura, em 2022, do Business Service Center (BSC) em Lisboa. Criado para apoiar todas as operações da empresa a nível europeu, este centro agrega competências num único local, permitindo ganhos de eficiência, prestação de serviços consistente e aumento de capacidades, essenciais para assegurar competitividade num setor em transformação constante. Este BSC integra mais de 350 profissionais de cerca de 30 nacionalidades, com funções associadas ao abastecimento e administração de clientes, finanças, recursos humanos, workplace management e tecnologia. O seu impacto estende-se a toda a Europa, sendo complementado pelo BSC de Santa Fé, responsável pelo suporte às operações no continente americano. Para profissionais que procuram integrar uma organização global e dinâmica, as oportunidades encontram-se em carreiras. .A Essity mantém uma abordagem de melhoria contínua, centrada no que acrescenta valor a clientes e consumidores, mas também no desenvolvimento das suas equipas, na utilização de novos programas de gestão e numa transformação progressiva assente na harmonização, eficiência e criação de escala. O objetivo é assegurar um serviço que responda às necessidades do presente e prepare a organização para os desafios do futuro. Para profissionais do setor da saúde e higiene, investidores e talento especializado, a Essity representa muito mais do que uma multinacional de referência. É um agente de mudança que transforma conhecimento, inovação e visão numa melhoria real da qualidade de vida de mil milhões de pessoas todos os dias.