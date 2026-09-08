E-goi reforça ligação ao mercado brasileiro com nova edição do Business Connection

De Matosinhos para São Paulo, o Business Connection está a ganhar dimensão internacional. A iniciativa criada pela E-goi voltou ao Brasil e reuniu 64 profissionais de mais de 30 empresas, num encontro dedicado às relações de negócio e aos desafios que estão a transformar o e-commerce.

Realizado no NB Steak – Braz Leme, em São Paulo, esta nova edição deu continuidade a um formato que começou em Portugal. Depois de passar por Lisboa e pela própria sede da E-goi, em Matosinhos, o Business Connection atravessou o Atlântico e regressou este ano ao mercado brasileiro, um dos mercados estratégicos para a empresa.

A proposta mantém-se desde a primeira edição: trocar a dimensão e formalidade dos grandes encontros empresariais por um contexto mais próximo, onde decisores, parceiros e empresas tenham tempo para conversar, partilhar experiências e identificar desafios e oportunidades comuns.

Em São Paulo, mais de 60 profissionais de mais de três dezenas de empresas encontraram esse espaço. Entre as conversas estiveram alguns dos temas que estão a transformar o comércio digital, da inteligência artificial e automação à personalização, utilização de dados e novas formas de relacionamento entre marcas e consumidores.

A edição realizou-se na sequência da presença da E-goi no Fórum E-commerce Brasil 2026. Se o Fórum permitiu acompanhar tendências e a evolução de um dos maiores ecossistemas de comércio eletrónico da América Latina, o Business Connection criou um contexto mais reservado para aprofundar relações e perceber de perto os desafios de quem opera no mercado.

“Quando criámos o Business Connection em Portugal, queríamos criar um espaço onde houvesse realmente tempo para ouvir e onde as relações profissionais pudessem acontecer de forma natural. Ver o conceito ganhar continuidade no Brasil e reunir mais de 30 empresas mostra-nos que essa necessidade atravessa mercados. Para a E-goi, significa também estar mais próxima de quem está a transformar o e-commerce brasileiro e perceber, em primeira mão, quais são os desafios que essas empresas enfrentam”, afirma Ernesto Ferreira, Head of Global Sales da E-goi.