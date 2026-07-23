E-goi ajuda o retalho a transformar dados em crescimento: projeto com o Intermarché registou aumento de 7% nas vendas das categorias abrangidas

Um dos exemplos mais recentes é um projeto desenvolvido pela E-goi com o Intermarché, cuja análise fechada e consolidada do ano de 2023 demonstra um crescimento de 7% nas vendas das categorias abrangidas e um aumento superior a 280% dos registos de clientes identificados.Durante anos, o retalho aprendeu a medir praticamente tudo o que acontece no e-commerce. Cliques, produtos visualizados, carrinhos abandonados e jornadas de compra tornaram-se informações essenciais para otimizar vendas e melhorar a experiência do consumidor.Já nas lojas físicas, muitas destas interações continuavam sem ser aproveitadas para gerar conhecimento acionável.Foi precisamente para responder a este desafio que a E-goi implementou, em conjunto com o Intermarché, uma estratégia baseada em Customer Data Platform (CDP), Inteligência Artificial, hipersegmentação e automação omnicanal, criando uma visão integrada do comportamento dos consumidores ao longo de toda a sua jornada de compra.Através da tecnologia da E-goi, tornou-se possível integrar informação proveniente das lojas físicas, do Cartão Intermarché, do Wi-Fi das lojas e dos canais digitais, criando uma visão 360º do cliente capaz de transformar dados dispersos em ações concretas.Esta informação passou a alimentar modelos avançados de segmentação e Inteligência Artificial, permitindo identificar padrões de comportamento, reconhecer oportunidades de venda, personalizar campanhas e recomendar ofertas com maior probabilidade de gerar resultados..Os resultados demonstram o impacto da estratégia. A análise fechada e consolidada do ano de 2023 mostra que as categorias abrangidas pelo projeto registaram um crescimento de 7% nas vendas, enquanto os registos associados ao Wi-Fi e ao Cartão Intermarché aumentaram mais de 280%, reforçando significativamente a capacidade da marca para identificar clientes e desenvolver relações mais relevantes e duradouras..A operação envolveu mais de 255 lojas físicas e permitiu automatizar integralmente as comunicações de marketing associadas ao projeto, aumentando a eficiência operacional e a capacidade de personalização em escala.Para a E-goi, este projeto demonstra o impacto que uma estratégia baseada em dados pode ter na capacidade das marcas compreenderem melhor os seus clientes e criarem relações mais relevantes e duradouras.."O grande desafio do retalho moderno não é gerar mais tráfego. É conseguir transformar cada interação física e digital em conhecimento útil para o negócio. Quando os dados são utilizados de forma inteligente, deixam de ser apenas informação e passam a gerar melhores experiências para os consumidores e melhores resultados para as marcas", afirma Ernesto Ferreira, Head of Global Sales da E-goi..Este caso reforça o posicionamento da E-goi enquanto plataforma de automação de marketing omnicanal especializada em ajudar empresas de retalho a transformar dados em crescimento mensurável, através da Inteligência Artificial, Customer Data Platform (CDP), automação e personalização da experiência do cliente.Para ajudar outros profissionais do setor a perceber o potencial impacto destas estratégias, a E-goi disponibiliza ainda uma calculadora gratuita que permite estimar o retorno potencial de iniciativas de fidelização, identificação de clientes e personalização, adaptadas à realidade de cada negócio.