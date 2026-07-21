Como a tendência de design fresco prepara as casas lisboetas para o pico do verão

Em julho, em Lisboa, as persianas estão fechadas ao meio-dia, o ventilador está ligado desde cedo e há uma busca constante por aquele recanto da casa onde o calor é mais suportável. Mas há outra forma de se preparar, uma que começa semanas antes e que tem mais a ver com a forma como organizas o teu espaço do que com o número de aparelhos elétricos que tens ligados. O «cooling decor», ou design orientado para reduzir a perceção térmica, há já algumas temporadas vem transformando os interiores lisboetas, e vale a pena perceber por que razão funciona.O segredo para criar uma corrente de ar visual e refrescar a tua sala instantaneamenteAlguma vez entraste numa divisão e sentiste que ela respirava? Essa sensação é conhecida como fluxo de ar cruzado. Ocorre quando o ar pode entrar por um lado e sair pelo outro sem encontrar obstáculos, e é um dos princípios básicos do cooling decor. Um sofá mal colocado em frente à janela, uma estante que bloqueia a passagem entre duas aberturas... são coisas que bloqueiam a circulação do ar sem que nos apercebamos.A cor também desempenha o seu papel, e mais do que parece. Trocar as almofadas bordô por outras de algodão em azul desbotado ou branco sujo não baixa a temperatura do termómetro, mas muda a forma como percebemos o calor. Uma decoração casa pensada para o verão começa exatamente assim: um vaso de cerâmica clara, um candeeiro de fibra vegetal, uma cortina de linho em vez de veludo, que juntos criam um ambiente visualmente mais leve e fresco.E depois há os materiais. O rattan, o bambu e o algodão não tratado absorvem a humidade e deixam o ar circular; os tecidos sintéticos, por outro lado, retêm-na. Não é preciso renovar toda a sala, mas, com uma cadeira de fibra natural aqui, um cesto de vime ali, o espaço começa a respirar de outra forma.Por que razão guardar os têxteis pesados é o primeiro passo para um ambiente de puro verãoSe o objetivo é que a casa pareça mais fresca, o ponto de partida mais eficaz é retirar o que sobra. Os cobertores de lã empilhados no armário, o edredão nórdico, as almofadas de veludo que estão há meses no sofá: tudo isso gera, inclusive à vista, uma sensação de peso e calor que afeta o bem-estar, mesmo que não nos apercebamos conscientemente. Guardar bem é, literalmente, dar início ao verão.O processo tem mais lógica do que parece. Primeiro, separar por categorias: roupa de cama, mantas, têxteis decorativos. Depois, lavar ou arejar tudo antes de guardar, para que esteja em bom estado quando voltar a ser necessário. Com essa base, a transição sazonal torna-se algo mais suportável, até mesmo satisfatório.A chave está na forma como se guarda, não apenas no que se guarda. Um cobertor de lã enfiado num saco de plástico, sem mais nem menos, chegará a outubro com cheiro a fechado e talvez com alguma surpresa desagradável. Com o sistema adequado, pelo contrário, tudo chega em perfeitas condições. E é aqui que vale a pena dedicar um momento a escolher bem.A arte de arrumar o guarda-roupa de inverno usando caixas de arrumação inteligentesAs caixas de arrumação resolvem precisamente isso: caixas empilháveis com fecho hermético, sacos de vácuo que reduzem o volume de edredões e mantas em até setenta por cento, organizadores concebidos para aproveitar o espaço debaixo da cama ou no fundo do guarda-roupa. Para este tipo de soluções, muitos lisboetas recorrem a lojas como a Action, que oferecem uma vasta gama de artigos para o lar e arrumação, renovada a cada estação, a preços bastante acessíveis.Os sacos de vácuo merecem especial atenção nos apartamentos lisboetas, onde o espaço costuma ser reduzido. Um edredão de casal dobrado ocupa bastante espaço; o mesmo edredão num saco de vácuo cabe em qualquer recanto. Combinados com caixas etiquetadas e empilhadas por categorias, permitem saber exatamente onde está cada coisa sem ter de abrir cada recipiente em outubro.A este propósito, aconselhamos que guarde os volumes maiores nos espaços menos acessíveis, como o fundo do armário, o sótão ou debaixo da cama, e que reserve as prateleiras a meia altura para as caixas de que possa precisar mais cedo. Com essa organização, o armário de verão fica desimpedido desde o primeiro dia de calor, e o de inverno está pronto para quando voltar a ser necessário.Dicas práticas para transformar a sua varanda num verdadeiro oásis nas noites quentesCom a casa arrumada e os têxteis guardados, resta a varanda. Em Lisboa, onde as noites de agosto continuam quentes e, por vezes, chega uma brisa suave do Tejo, ter esse recanto bem pensado pode tornar-se o melhor momento do dia.As plantas fazem mais do que parece. A hortelã, o feto ou o manjericão conferem frescura visual, mas também geram uma ligeira humidade ambiente que refresca o ar circundante. Colocadas em floreiras ao longo da grade, criam ainda uma barreira natural contra o calor direto. Se a varanda for virada a oeste e receber sol da tarde, uma trepadeira leve sobre uma estrutura de madeira funciona como um guarda-sol vegetal bastante eficaz.À noite, a luz muda tudo. Uma guirlanda de LED, algumas velas em castiçais de vidro, um candeeiro solar num canto: basta isso para transformar uma varanda funcional num local onde apetece estar. Um par de almofadas resistentes à humidade, uma mesinha baixa e uma espreguiçadeira de rattan sintético completam o espaço. Simples, sem excessos, e com tudo o que é necessário para desfrutar do verão a partir de casa.Preparar a casa para o verão lisboeta não exige grandes mudanças nem um orçamento elevado. Com alguma organização, materiais que respiram e uma varanda bem aproveitada, o calor de agosto passa de outra forma. No fim de contas, a frescura em casa tem mais a ver com o que se retira do que com o que se acrescenta, e isso é algo que qualquer pessoa pode pôr em prática neste fim de semana.