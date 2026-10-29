A sua empresa usa IA? Uma decisão errada pode valer milhões em multas

A sua empresa tem um chatbot no site? Utiliza Inteligência Artificial para escrever emails, criar imagens ou produzir conteúdos para redes sociais?

Então há uma pergunta que vale a pena fazer: sabe exatamente onde está a utilizar IA e que regras se aplicam?

O AI Act já está a criar novas obrigações para as empresas e, desde agosto de 2026, algumas das regras de transparência começaram a ser aplicadas.

Para uma empresa, isto pode traduzir-se em situações muito simples do dia a dia.

Por exemplo: se um cliente entrar no seu site e começar a falar com um chatbot, sabe se está devidamente informado de que está a interagir com uma Inteligência Artificial?

É uma pequena questão, mas representa bem a mudança que o AI Act está a trazer: as empresas já não precisam apenas de saber que utilizam IA. Precisam de saber como a utilizam.

A E-goi transforma as novas regras num guia prático para empresas

Foi precisamente a pensar nesta realidade que a E-goi está a preparar um Kit prático sobre o AI Act, totalmente gratuito, com ferramentas que permitem às empresas começar a organizar a utilização de Inteligência Artificial sem transformar o processo num projeto complexo.

O Kit vai incluir uma checklist, um modelo de inventário das ferramentas de IA utilizadas, um guia para avaliar utilizações de IA em marketing, exemplos de textos de transparência e perguntas a colocar antes de adotar uma nova ferramenta.

Saiba mais sobre o Kit prático da E-goi para empresas

A proposta é simples: ajudar uma empresa a responder a perguntas que muitas vezes ainda não estão sequer a ser feitas.

Que ferramentas de IA utilizamos? Para quê? Que dados recebem? Quem revê os resultados? E quando temos de informar os nossos clientes de que estão a interagir com uma IA?

O problema pode estar onde menos espera

A Inteligência Artificial entrou nas empresas muito mais depressa do que muitas políticas internas conseguiram acompanhar.