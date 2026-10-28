A pressão arterial não tem horário. Porque é tão importante acompanhá-la ao longo do dia?
Uma manhã de trabalho, uma caminhada ao fim da tarde ou uma noite de descanso. A pressão arterial não apresenta sempre os mesmos valores. Pode subir ou descer em função da atividade física, do stress, do sono e até das condições ambientais. Por isso, uma medição isolada nem sempre permite perceber como se comporta ao longo do dia. É com esta realidade em mente que a Huawei apresenta o HUAWEI Watch D3, um smartwatch com certificação europeia como dispositivo médico e registado no INFARMED, que permite acompanhar a saúde cardiovascular diretamente no pulso, de forma cómoda e discreta, em diferentes momentos do dia.
Em Portugal, estima-se que 43,1% dos adultos tenham hipertensão arterial, mas menos de metade tem a doença sob controlo. Por ser silenciosa e frequentemente assintomática, «sentir-se bem» pode ser uma falsa garantia de segurança. É precisamente por isso que a medição regular da pressão arterial e o acompanhamento médico atempado e contínuo são fundamentais para reduzir o risco de complicações e proteger a saúde cardiovascular.
O que acontece à pressão arterial quando estamos no consultório?
A pressão arterial pode apresentar valores elevados numa consulta médica e manter-se dentro dos parâmetros normais no restante dia. É a chamada síndrome da bata branca, geralmente associada à ansiedade ou ao nervosismo perante o ambiente clínico.
Também pode acontecer o contrário: valores aparentemente normais durante a consulta e elevados noutros períodos, uma situação conhecida como hipertensão mascarada.
É precisamente nestes casos que a Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) assume particular relevância. Ao permitir o registo de várias medições durante um período de 24 horas, fornece informação sobre o comportamento da pressão arterial em diferentes momentos da rotina, incluindo durante o sono.
Esta é uma das funcionalidades centrais do HUAWEI Watch D3, que procura tornar este acompanhamento mais fácil de integrar no quotidiano. Durante o dia, o smartwatch envia lembretes para que o utilizador realize medições regulares, seja numa pausa no trabalho, em casa ou durante uma viagem. À noite, permite efetuar medições automáticas em intervalos definidos, sem necessidade de iniciar manualmente cada registo. Desta forma, o utilizador pode acompanhar a evolução da pressão arterial sem ter de reorganizar o seu dia em função das medições.
Os resultados ficam disponíveis no próprio dispositivo e na aplicação HUAWEI Health, permitindo consultar valores médios, identificar tendências e acompanhar a evolução da pressão arterial ao longo do tempo. Em vez de depender da memória ou de registos dispersos, o utilizador encontra a informação organizada num único local, podendo ainda partilhá-la com o médico para um acompanhamento clínico mais informado.
Da caminhada ao descanso: medições adaptadas à vida real
A resposta da pressão arterial ao exercício físico é outro dos aspetos contemplados no novo smartwatch. Com mais de 100 modos de desporto disponíveis, o HUAWEI Watch D3 permite realizar medições antes e depois da atividade, ajudando o utilizador a perceber como os valores evoluem entre o repouso, o esforço e a recuperação. Seja depois de uma caminhada, de uma corrida ou de um passeio de bicicleta, basta recorrer ao relógio para consultar os valores e acompanhar a resposta do organismo à atividade física.
O acompanhamento não se limita, contudo, aos momentos de exercício. O smartwatch incorpora lembretes inteligentes que têm em conta fatores ambientais capazes de influenciar a pressão arterial, como a exposição a altitudes elevadas ou descidas bruscas de temperatura iguais ou superiores a 10 °C. Estes alertas ajudam a manter a regularidade das medições, mesmo quando os horários mudam ou a rotina habitual é interrompida.
A facilidade de utilização estende-se ao próprio processo de medição. A Huawei integrou uma microbomba de ar na caixa do smartwatch, responsável por insuflar uma almofada ultrafina incorporada na bracelete, permitindo medir a pressão arterial diretamente no pulso. Durante a medição, o dispositivo identifica a posição do pulso e deteta se a bracelete está demasiado apertada ou solta, apresentando orientações para ajudar o utilizador a realizar a leitura nas condições adequadas. Este sistema foi desenvolvido para tornar as medições mais confortáveis e facilitar a sua integração na rotina diária.
Um smartwatch pensado para acompanhar todos os momentos
Apesar das funcionalidades de monitorização cardiovascular e da certificação médica, o HUAWEI Watch D3 apresenta a aparência de um smartwatch convencional. O seu design elegante e discreto permite utilizá-lo naturalmente em diferentes contextos, sem que se destaque como um dispositivo médico.
Disponível em três cores (camel, preto e branco), adapta-se a diferentes estilos e preferências. Pode acompanhar um dia de reuniões no escritório, uma caminhada ao ar livre ou um jantar com amigos, mantendo a aparência de um acessório de uso quotidiano.
O conforto foi igualmente tido em conta. Com apenas 11,3 milímetros de espessura e um peso de aproximadamente 75 gramas, incluindo a bracelete, o smartwatch foi concebido para uma utilização prolongada, incluindo durante o sono. O formato leve e fino facilita o uso ao longo do dia e permite que o acompanhamento da saúde faça parte da rotina, sem exigir a utilização de um equipamento com uma aparência clínica.
Um minuto para conhecer melhor os indicadores de saúde
Embora a pressão arterial seja o principal destaque, o HUAWEI Watch D3 reúne outras funcionalidades que tornam o acompanhamento da saúde mais prático.
Através do Health Glance, é possível realizar uma avaliação rápida de saúde em apenas 60 segundos, reunindo 11 indicadores, entre os quais a frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca, a saturação de oxigénio no sangue, os níveis de stress e a realização de eletrocardiogramas (ECG).
Esta funcionalidade permite consultar vários indicadores de saúde numa única avaliação, que pode ser realizada numa pausa do trabalho ou num momento de descanso em casa. Os resultados ficam disponíveis para consulta, facilitando o acompanhamento regular e a identificação de eventuais alterações que justifiquem aconselhamento médico.
O smartwatch disponibiliza também informações relacionadas com o sono, o bem-estar emocional e a atividade física. Com estes dados reunidos na aplicação HUAWEI Health, disponível para Android e iOS, o utilizador pode acompanhar diferentes aspetos da sua saúde sem necessidade de recorrer a várias plataformas.
Estar mais perto de quem mais importa, mesmo à distância
Para quem tem pais idosos ou familiares com problemas cardiovasculares, acompanhar a saúde de quem está longe pode ser uma preocupação diária.
A funcionalidade Comunidade Saúde, integrada no ecossistema HUAWEI Health, foi desenvolvida precisamente para facilitar essa proximidade. Permite consultar indicadores de saúde partilhados por familiares e receber alertas relevantes quando são identificadas alterações nos valores monitorizados.
Na prática, quem vive longe dos pais pode acompanhar os indicadores de saúde que estes decidam partilhar, mesmo durante um dia de trabalho ou uma viagem. A possibilidade de receber alertas e consultar a informação à distância facilita o contacto com os familiares sempre que necessário, sem exigir uma presença física constante.
Mais do que uma funcionalidade tecnológica, trata-se de uma forma de manter a proximidade e de estar atento à saúde de quem mais importa, respeitando a autonomia de cada pessoa.
Além da compatibilidade com vários sistemas operativos, autonomia anunciada até seis dias, que permite acompanhar a saúde durante vários dias sem carregamentos frequentes, e um preço de venda recomendado de 449 euros, o HUAWEI Watch D3 chega ao mercado português com uma proposta que combina monitorização cardiovascular, conforto e facilidade de utilização no dia a dia. Os leitores do Diário de Notícias poderão ainda beneficiar de um desconto exclusivo através do cupão [CUPÃO DE DESCONTO A INSERIR]. Importa recordar que a informação recolhida pelo dispositivo é apenas de referência, não permite estabelecer diagnósticos e não substitui a consulta ou o acompanhamento por um profissional de saúde.