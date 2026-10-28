A pressão arterial não tem horário. Porque é tão importante acompanhá-la ao longo do dia?

Esta é uma das funcionalidades centrais do HUAWEI Watch D3, que procura tornar este acompanhamento mais fácil de integrar no quotidiano. Durante o dia, o smartwatch envia lembretes para que o utilizador realize medições regulares, seja numa pausa no trabalho, em casa ou durante uma viagem. À noite, permite efetuar medições automáticas em intervalos definidos, sem necessidade de iniciar manualmente cada registo. Desta forma, o utilizador pode acompanhar a evolução da pressão arterial sem ter de reorganizar o seu dia em função das medições.

Os resultados ficam disponíveis no próprio dispositivo e na aplicação HUAWEI Health, permitindo consultar valores médios, identificar tendências e acompanhar a evolução da pressão arterial ao longo do tempo. Em vez de depender da memória ou de registos dispersos, o utilizador encontra a informação organizada num único local, podendo ainda partilhá-la com o médico para um acompanhamento clínico mais informado.

Da caminhada ao descanso: medições adaptadas à vida real

A resposta da pressão arterial ao exercício físico é outro dos aspetos contemplados no novo smartwatch. Com mais de 100 modos de desporto disponíveis, o HUAWEI Watch D3 permite realizar medições antes e depois da atividade, ajudando o utilizador a perceber como os valores evoluem entre o repouso, o esforço e a recuperação. Seja depois de uma caminhada, de uma corrida ou de um passeio de bicicleta, basta recorrer ao relógio para consultar os valores e acompanhar a resposta do organismo à atividade física.

O acompanhamento não se limita, contudo, aos momentos de exercício. O smartwatch incorpora lembretes inteligentes que têm em conta fatores ambientais capazes de influenciar a pressão arterial, como a exposição a altitudes elevadas ou descidas bruscas de temperatura iguais ou superiores a 10 °C. Estes alertas ajudam a manter a regularidade das medições, mesmo quando os horários mudam ou a rotina habitual é interrompida.

A facilidade de utilização estende-se ao próprio processo de medição. A Huawei integrou uma microbomba de ar na caixa do smartwatch, responsável por insuflar uma almofada ultrafina incorporada na bracelete, permitindo medir a pressão arterial diretamente no pulso. Durante a medição, o dispositivo identifica a posição do pulso e deteta se a bracelete está demasiado apertada ou solta, apresentando orientações para ajudar o utilizador a realizar a leitura nas condições adequadas. Este sistema foi desenvolvido para tornar as medições mais confortáveis e facilitar a sua integração na rotina diária.

Um smartwatch pensado para acompanhar todos os momentos

Apesar das funcionalidades de monitorização cardiovascular e da certificação médica, o HUAWEI Watch D3 apresenta a aparência de um smartwatch convencional. O seu design elegante e discreto permite utilizá-lo naturalmente em diferentes contextos, sem que se destaque como um dispositivo médico.

Disponível em três cores (camel, preto e branco), adapta-se a diferentes estilos e preferências. Pode acompanhar um dia de reuniões no escritório, uma caminhada ao ar livre ou um jantar com amigos, mantendo a aparência de um acessório de uso quotidiano.