Revista de imprensa: Orçamento do Estado e o rescaldo do acordo de cessar-fogo

Público, Correio da Manhã, e JN fazem capa com a proposta do Orçamento do Estado para 2026, que dissecam nas várias áreas para explicar o que está em cima da mesa e vai ser debatido com os deputados na Assembleia da República já no final deste mês.Os desportivos olham sobretudo para o discurso de Frederico Varandas e a estratégia do presidente do Sporting para o resto da época. O Jogo, por seu lado, dá a capa a Kiwior que fala sobre o esforço portista. O Expresso desta semana faz manchete com o facto de a linha SNS24 estar em sobrecarga, adiantando que estão a ser perdidos cerca de 300 mil contactos por mês. Quanto à imprensa internacional, a maior parte dos jornais - Do Washington Post, nos EUA, ao Libération, em França, em ofereceu as capas ao ambiente de festa que se vive após a assinatura da primeira fase do acordo de cessar-fogo ente o Hamas e Israel, que inclui a retirada das tropas israelitas de território palestiniano e a libertação de todos os reféns que ainda estão detidos na Faixa de Gaza.Nota ainda para a reação de Donald Trump, que sugeriu que "talvez" Espanha devesse ser expulsa da NATO, uma vez que ainda não aumentou a sua despesa em Defesa de 2% para 5% do seu orçamento, como ficou definido na reunião realizada em Haia, em junho passado. O El Pais escreve que o governo de Sanchez segue tranquilo e comprometido com a Aliança.